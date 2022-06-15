В Минпромторге допустили разворот к осени от открытия рынков к заградительным пошлинам

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Россия к осени может перейти к отмене льготных режимов импорта товаров и введению заградительных пошлин по мере появления отечественных аналогов, однако протекционизм не будет тотальным. С таким заявлением выступил первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков в рамках форума МСП в Санкт-Петербурге.

"Лично я глубоко убежден, что к осени мы будем совершать разворот от тотального открытия всего – обнуления пошлин, параллельного импорта и так далее, – к сегментированному закрытию и введению заградительных пошлин против недружественных стран по тем позициям, где у нас будет происходить эта самая новая индустриализация. Потому что пройти по этой грани и не свалиться в такой базар-вокзал а-ля 1990-е (с точки зрения свободного доступа импортных товаров на российский рынок - ИФ), наша задача", - сказал он.

"Потому что, когда мы с вами вводим параллельный импорт и облегчаем все, что только можно облегчить, мы тем самым создаем условия для посерения рынка, создаем условия для того, чтобы иностранный поставщик более конкурентоспособный мог убить нашего МСП-ешника, наше предприятие", - добавил чиновник.

Он напомнил, что на текущем этапе правительство РФ приняло решение о поддержке импорта, в том числе, легализовав параллельный импорт для отдельных групп товаров, создав инструмент льготного кредитования закупок приоритетных импортных товаров (постановление N195). "Сохраняя фокус экспортный, и задачи и инструменты под поиск новых рынков, переключения на новые рынки, да, мы действительно в повестку вводим поиск импорта", - пояснил Осьмаков.

При этом он отметил, что протекционистская политика государства также "никуда не девалась", например, сохраняются такие инструменты, как квотирование закупок и другие.

"Пройдя этап стабилизации ситуации, пройдя этап борьбы за полку – полка не пуста, дороже, но не пустая, были некоторые опасения, – пройдя этот этап, мы должны, безусловно, перейти к этапу создания новой структуры экономики, новой логики развития экономики, в том числе промышленного сектора, а это, безусловно подразумевает и протекционизм, разумный сбалансированный протекционизм", - полагает первый замминистра.

Вместе с тем, России необходимо найти баланс между протекционизмом и созданием конкурентных условий. "Тотальная изоляция экономическая это безумно дорого. Это безумно дорого, и это история про постепенную деградацию экономики. Этого ни в коем случае нельзя допускать", - подчеркнул Осьмаков.