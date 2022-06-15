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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Добыча "Газпрома" за 5,5 месяцев сократилась на 6,4% до 226 млрд куб. м

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - "Газпром" с 1 января по 15 июня 2022 года, по предварительным данным, добыл 226 млрд куб. м газа, что на 6,4% (на 15,5 млрд куб. м) меньше, чем в прошлом году, сообщает компания.

Поставки компании из газотранспортной системы на внутренний рынок находятся на уровне прошлого года.

Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 65,6 млрд куб. м – на 28,9% (на 26,7 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года. "Газпром" поставляет газ согласно подтвержденным заявкам, отмечает компания.

"Растет экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC", - отмечает монополия.

По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 13 июня запасы газа в европейских ПХГ восполнены на 26,2 млрд куб. м газа. Для выхода на уровень 90% заполненности подземных хранилищ компаниям предстоит закачать еще около 37 млрд куб. м газа, а для достижения уровня начала сезона отбора 2019/2020 года – 46,2 млрд куб. м.

Газпром
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