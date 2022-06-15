Криптовалютная платформа Celsius наняла юристов для помощи в решении финансовых проблем

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Криптовалютная платформа Celsius Network LLC наняла консультантов из юридической компании Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP для помощи в поиске возможных решений растущего количества финансовых проблем, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Celsius привлекала криптовалютные депозиты, предлагая доходность в размере до 18,63% годовых. Став клиентом платформы, у нее можно также было брать криптовалюту в кредит. По состоянию на 17 мая, под управлением компании находились активы, оценивающиеся в $11,8 млрд. По данным Celsius, количество ее пользователей составляет 1,7 млн человек.

Компания на минувшей неделе уведомила пользователей, что временно приостанавливает возможность вывода денежных средств, а также совершения операций между аккаунтами из-за чрезмерной рыночной волатильности.

Для решения проблем теперь Celsius в первую очередь оценивает возможные варианты привлечения финансирования от внешних инвесторов. Рассматриваются и другие варианты, включая реструктуризацию по депозитам, пишет WSJ.

Регуляторы и законодатели в последнее время фокусируются на последствиях, которые может повлечь за собой крах криптовалютных платформ, напоминает WSJ. На прошлой неделе два американских сенатора предложили инициативу, направленную на защиту инвесторов в случае банкротства криптовалютных бирж.