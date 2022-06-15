Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Криптовалютная платформа Celsius наняла юристов для помощи в решении финансовых проблем

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Криптовалютная платформа Celsius Network LLC наняла консультантов из юридической компании Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP для помощи в поиске возможных решений растущего количества финансовых проблем, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Celsius привлекала криптовалютные депозиты, предлагая доходность в размере до 18,63% годовых. Став клиентом платформы, у нее можно также было брать криптовалюту в кредит. По состоянию на 17 мая, под управлением компании находились активы, оценивающиеся в $11,8 млрд. По данным Celsius, количество ее пользователей составляет 1,7 млн человек.

Компания на минувшей неделе уведомила пользователей, что временно приостанавливает возможность вывода денежных средств, а также совершения операций между аккаунтами из-за чрезмерной рыночной волатильности.

Для решения проблем теперь Celsius в первую очередь оценивает возможные варианты привлечения финансирования от внешних инвесторов. Рассматриваются и другие варианты, включая реструктуризацию по депозитам, пишет WSJ.

Регуляторы и законодатели в последнее время фокусируются на последствиях, которые может повлечь за собой крах криптовалютных платформ, напоминает WSJ. На прошлой неделе два американских сенатора предложили инициативу, направленную на защиту инвесторов в случае банкротства криптовалютных бирж.

Celsius
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава правления банка "Синара" и его зам сменили в совете директоров Пумпянских

"Газпром" снизит прокачку по "Северному потоку" до 67 млн куб. м в сутки

Kinross продал российские активы структурам Свиблова за $340 млн

Дума приняла во II чтении законопроект о запрете разработки недр для иностранных компаний

Дума приняла во II чтении законопроект о запрете разработки недр для иностранных компаний

Экспортная пошлина на нефть с июля повысится на $10,4, до $55,2 за тонну

ПМЭФ-2022

Филипп Киркоров построит ТРК "Звезда" в Ленобласти за 1,7 млрд рублей

IKEA сократит бизнес в РФ и продаст все свои фабрики в стране

IKEA сократит бизнес в РФ и продаст все свои фабрики в стране

Apple возглавила список самых дорогих брендов мира, сместив Amazon

Apple возглавила список самых дорогих брендов мира, сместив Amazon

Рубль волатилен к доллару и евро на старте торгов на фоне разнонаправленных сигналов

Правительство не поддержало передачу "Ростеху" госпакета в "Ростелекоме"

Правительство не поддержало передачу "Ростеху" госпакета в "Ростелекоме"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });