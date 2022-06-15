Рынок акций РФ в среду поднялся к 2320п по индексу МосБиржи во главе с Ozon

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду вырос на фоне коррекционного отскока внешних фондовых площадок в ожидании решения Федрезерва США по монетарной политике; индекс МосБиржи поднялся в район 2320 пунктов во главе с расписками Ozon (+6,3%), бумагами "НОВАТЭКа" (+6%) и "ЛУКОЙЛа" (+5,7%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2318,96 пункта (+1,3%), индекс РТС - 1280,38 пункта (+0,6%); динамика цен "голубых фишек" на "Московской бирже" оказалась смешанной в пределах 6,3%.

Доллар вырос до 57,03 рубля (+0,43 рубля).

Подорожали в среду расписки Ozon (+6,3%), акции "НОВАТЭКа" (+6%), "ЛУКОЙЛа" (+5,7%), "ММК" (+4,1%), расписки TCS Group (+3,4%), бумаги UC Rusal (+2,7%), Polymetal (+2,2%), Сбербанка (+1,8% и +1,8% "префы"), "Магнита" (+1,4%), "РусГидро" (+1,2%), "Роснефти" (+1,1%), "Северстали" (+0,8%), ВТБ (+0,6%), "МТС" (+0,4%), "Яндекса" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,9% "префы").

Сбербанк рассчитывает закрыть сделки по продаже швейцарского и казахстанского дочерних банков до середины июля, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый зампред правления российской кредитной организации Александр Ведяхин. Также он сообщил, что Сбербанк в 2022 году рассчитывает заработать от внедрения технологий искусственного интеллекта 230-250 млрд рублей.

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-1,4%), "НЛМК" (-0,8%), "Газпром нефти" (-0,8%), АФК "Система" (-0,7%), "Татнефти" (-0,6%), "Газпрома" (-0,5%), "Норникеля" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Аэрофлота" (-0,1%), "Московской биржи" (-0,1%).

Как отмечает аналитик УК "Первая" Александра Овчинникова, практически все секторы рынка акций РФ в среду закрылись в "зеленой зоне". На мировых биржах в среду-четверг будут отыгрывать решения ФРС и Банка Англии, а в России фокус внимания инвесторов останется на геополитических сигналах; ориентир по индексу МосБиржи в четверг останется в рамках 2250-2330 пунктов.

В Европе в среду индексы выросли на фоне намерений ЕЦБ предпринять меры по сдерживанию растущей стоимости заимствований в некоторых европейских странах с высокой задолженностью. Фондовые индексы США открылись в положительной зоне, а облигации стабилизировались в преддверии решения ФРС по ключевой ставке.

Цены на нефть Brent консолидировались в районе $120 за баррель. Сдерживающим фактором роста котировок стал призыв президента США Джо Байдена к нефтеперерабатывающим компаниям увеличить производство сырья. Кроме того, президент США в ходе своего визита в Саудовскую Аравию намерен встретиться с наследным принцем страны, по итогам встречи не исключено увеличение предложения сырья со стороны стран ОПЕК.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Егора Жильникова, индекс МосБиржи в среду отскочил вверх от важного уровня поддержки на отметке 2286 пунктов и вернулся к отметке 2320 пунктов. Цены на нефть находятся на высоких уровнях, а рубль временно приостановил свое укрепление. При этом ЦБ РФ нашел способ конвертации "замороженных" расписок в акции, ввиду чего некоторые из них показали неплохой рост (TCS Group, VK).

Тем не менее, укрепление рынка акций носит скорее спекулятивный характер. Прокачка газа через "Северный поток" продолжает снижаться, что вызвало нисходящую коррекцию акций "Газпрома". В аутсайдерах торгов оказались акции "Юнипро" после бурного ралли днем ранее, а также продолжающие снижение бумаги "ВСМПО-Ависма". В среду стартовал ПМЭФ, на котором могут быть даны позитивные сигналы для отечественного фондового рынка, ввиду чего индекс МосБиржи может подняться выше отметки 2350 пунктов, полагает аналитик.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также полагает, что интерес локальных игроков к российскому рынку акций может увеличиться на фоне известий о подготовке нового механизма конвертации депозитарных расписок в российские акции без использования заблокированной зарубежной инфраструктуры, о чем сообщили в ЦБ РФ. Детали нового механизма еще предстоит уточнить, но подобные инициативы сами по себе вполне могут усилить интерес покупателей.

Расписки VK получили поддержку сразу от нескольких корпоративных новостей. Так, компания ведет переговоры с нидерландской Prosus о приобретении сервиса "Авито", что может позволить ей стать основным игроком на рынке объявлений, а также подписала меморандум о сотрудничестве с Национальной системой платежных карт и намерена совместно с Lesta Games развивать киберспорт.

Дивиденды "ОГК-2" (+6,4%) за 2021 год с закрытием реестра в первой половине июля должны принести инвесторам доходность чуть более 14%, что поддерживает высокий интерес инвесторов к бумагам. По акциям "Юнипро" (-3,9%) в среду прошла фиксация прибыли после ралли накануне.

В США базовым сценарием решения Федрезерва является повышение процентной ставки на 50 б.п., а умеренно жестким - на 75 б.п. Если риторика ФРС не окажется чересчур "ястребиной", фондовый рынок может развить краткосрочный отскок вверх. Макроэкономические данные среды тем временем показали неожиданное падение основного показателя розничных продаж США в мае на 0,3% против прогнозов роста на 0,2%.

Рынок нефти находится на перепутье между развитием коррекционного падения и возвращением к росту с перспективой обновления многонедельных максимумов. В Минэнерго США в среду сообщили о росте запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,95 млн баррелей против ожиданий их сокращения. В Международном энергетическом агентстве (МЭА) при этом предупредили, что в следующем году глобальное предложение нефти может вернуться на допандемийные уровни, но оказаться ниже спроса из-за перебоев с поставками из России. В то же время рост спроса на нефть, по оценкам МЭА, может замедлиться из-за глобальных экономических сложностей, отмечает Кожухова.

По словам аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, американский финансовый регулятор может ужесточить политику и увеличить темп подъема ставок до 0,75 п.п., чтобы обуздать рекордную с 1981 года инфляцию. В то же время аналитики опасаются, что ускоренный рост ставок может способствовать замедлению американской экономики вплоть до наступления рецессии.

На рынке акций РФ индекс МосБиржи уже два месяца колеблется в горизонтальной плоскости, постепенно снижая диапазон дневных изменений. Ограничения для нерезидентов на продажу акций не дает рынку провалиться вниз, в то время как для роста нужен приток новых денег. Динамика индекса РТС, рассчитываемого в долларах, отличается только за счет изменений валютного курса.

Текущие границы колебаний индекса МосБиржи обозначились на уровнях 2150 и 2500 пунктов. Направление выхода из этой консолидации остается непредсказуемым. Следующее серьезное сопротивление находится в районе 2840 пунктов. Сильная поддержка сохраняется в районе 1680 пунктов, полагает Калачев.

В Азии динамика индексов акций в среду была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 1,1%, южнокорейский Kospi упал на 1,8%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,1%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 1,2-1,4%) и США (индексы растут на 0,5-1,8%).

Китайские фондовые индексы выросли на фоне публикации данных, свидетельствующих о постепенном восстановлении экономической активности в стране в мае после ослабления ковидных ограничений.

Объем промпроизводства в Китае в мае увеличился на 0,7% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года после резкого падения на 2,9% в апреле, показали данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Сокращение розничных продаж в прошлом месяце замедлилось до 6,7% с 11,1% в апреле. Безработица в Китае в мае опустилась до 5,9% по сравнению с 6,1% месяцем ранее.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС, вероятность ее подъема на 75 б.п. оценивается рынком в 50%, свидетельствуют данные Bloomberg. До публикации пятничного отчета Минтруда о динамике потребительских цен рынок был уверен в том, что ставка будет повышена в июне на 50 б.п.

На нефтяном рынке в среду цены умеренно просели. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $120,55 за баррель (-0,5% и -0,9% во вторник), июльская цена WTI - $117,87 за баррель (-0,9% и -1,7% накануне).

Власти Ирана считают, что переговоры о возрождении ядерной сделки 2015 года могут завершиться успехом, написала газета The Times of Israel. Заключение соглашения может привести к ослаблению санкций и увеличению поставок иранской нефти на мировой рынок.

Тем временем министерство финансов США продлило до начала декабря действие генеральной лицензии, которая позволяет совершать операции по финансированию энергетики с подпавшими под американские санкции российскими структурами. В понятие "энергетика" в целях данной лицензии включается как добыча/транспортировка/сжижение нефти или газа, так и производство других источников энергии, в том числе угля, урана и ВИЭ.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли расписки EMC (+162%), акции Petropavlovsk (+15,5%), расписки VK (+11,8%), бумаги "Иркута" (+9,3%), "ОГК-2" (+6,4%), ГДР Ros Agro (+4,3%), акции "Мосэнерго" (+4,3%).

Подешевели бумаги ПАО "Россети Северный Кавказ" (-4,6%), ПАО "Саратовский НПЗ" (-4,5%), "Юнипро" (-3,9%), "ВСМПО-Ависма" (-3,1%), "префы" "Мечела" (-1,8%), бумаги ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 31,61 млрд рублей (из них 10,72 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 6,29 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,91 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").

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