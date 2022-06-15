Инфляция в России замедлилась до уровня конца марта в 16,7%

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Росстат на неделе с 4 по 10 июня 2022 года зафиксировал в РФ дефляцию в 0,14% после дефляции 0,01% неделей ранее, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца цены к 10 июня снизились также на 0,14%, с начала года цены выросли на 11,64%.

Среднесуточное снижение цен за 10 дней июня 2022 года, по данным Росстата, составило 0,014% (против среднесуточного прироста в 0,023% 7 дней июня 2021 года и 0,019% за 15 дней июня 2021 года).

Из среднесуточных данных следует, что годовая инфляция в РФ замедлилась примерно до 16,7% с 17,0% на 3 июня и 17,10% на конец мая после 17,83% на конец апреля, 16,69% на конец марта, 9,15% на конец февраля, 8,73% на конец января и 8,39% на конец декабря.

Изменение цен

За период с 4 по 10 июня 2022 г. снизились цены: на сахарный песок - на 1,4%, молоко стерилизованное - на 0,9%, яйца куриные - на 0,8%, свинину, крупу гречневую, макаронные изделия, чай черный - на 0,5%, вермишель - на 0,3%.

Одновременно выросли цены: на маргарин - на 0,9%, рис - на 0,5%, соль, консервы мясные и смеси сухие молочные для детского питания - на 0,4%.

Плодоовощная продукция в среднем подешевела на 3,1% (неделей ранее подешевела на 3,0%), в том числе помидоры - на 8,9%, огурцы - на 8,3%, капуста белокочанная - на 6,4%, бананы - на 3,1%, свекла столовая - на 2,0%, морковь - на 1,3%, лук репчатый - на 1,2%. В то же время цены на яблоки выросли на 0,8%, картофель - на 0,3%.

В группе наблюдаемых медикаментов подешевели: нимесулид - на 0,6%, эргоферон - на 0,5%, поливитамины - на 0,4%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров подорожали: электропылесосы - на 1,7%, щетки зубные - на 1,3%, спички - на 1,0%, пасты зубные и мыло туалетное - на 0,6%.

Цены на плиты ДСП снизились на 2,1%, телевизоры - на 1,4%, кроссовки для детей - на 0,5%, смартфоны, спортивные костюмы детские - на 0,3%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо практически не изменились.

Стоимость полета в эконом-классе самолета (этот показатель с апреля включен в корзину товаров и услуг расчета недельной инфляции вместо турпоездок в Турцию) в среднем по России снизилась за неделю на 2,3% (неделей ранее - повысилась на 7,7%).

ЦБ РФ

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 10 июня принял решение снизить ключевую ставку с 11% до 9,5% после трех подряд снижений по 300 б.п. Таким образом, ставка опустилась до уровня, на котором она находилась до конца февраля и жестких антироссийских санкций.

При этом на фоне резкого торможения инфляции, сделавшего апрельский годовой прогноз ЦБ (диапазон 18-23%) очевидно неактуальным, регулятор отступил от своей стандартной практики. Несмотря на то, что заседание 10 июня не является опорным, ЦБ опубликовал новый прогноз по инфляции - 14-17% в 2022 году, сохранив прогноз в 5-7% в 2023 году и 4% в 2024 году.

Прогнозы по инфляции

Минэкономразвития в середине мая озвучило свой новый прогноз (согласованный с Минфином) по инфляции на 2022 год, который равняется 17,5%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников также уже отмечал, что этот прогноз может быть понижен в ходе следующей итерации уточнения макропрогноза.

Помощник президента РФ Максим Орешкин во второй половине мая заявил, что инфляция в РФ в 2022 году может не превысить 15%.

"В целом по инфляции было очень много негативных прогнозов - 20%, 25%. Сейчас можно уже уверенно сказать, что по итогам 2022 года инфляция у нас в стране не превысит 15%", - сказал он, выступая 19 мая на форуме "Новые горизонты". "Мы видим, как сейчас у нас недельная инфляция замедляется, в ближайшие недели мы уже выйдем на довольно устойчивый дефляционный тренд", - заверил Орешкин.

Президент РФ Владимир Путин после этого подтвердил эти ожидания. "По итогам 2022 года, во всяком случае мы исходим из этого, (инфляция) не превысит 15%", - сказал Путин 25 мая на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июня по инфляции в 2022 году, равняется 16,7% (снизился с 19,3% по опросу в начале мая), в 2023 году - 7,1%.