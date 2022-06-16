Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 16 июня повышена до $131,6 со $129,2

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 16 июня повышена до $131,6 со $129,2 за тонну, сообщает Минсельхоз.

Пошлина на ячмень, три недели державшаяся на одном уровне ($76,5 за тонну), выросла сразу до $92,8 за тонну, на кукурузу - до $84 с $78,7 за тонну.

Эти пошлины будут действовать по 21 июня.

Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу цена составила $386 за тонну ($383,4 для расчета предыдущей пошлины), на ячмень - $317,6 ($294,3), на кукурузу - $305,5 ($297,5) за тонну.

Размер пошлины на пшеницу рассчитан на основе прогрессивной шкалы, предусматривающей индикативную цену выше $375 за тонну. Прогрессивная шкала расчета пошлины утверждена постановлением правительства N2595 от 31 декабря 2021 года и относится к так называемому второму этапу формулы. Она предусматривает, что пошлина будет составлять 80% разницы между индикативной и базовой ценой. В данном случае ее размер будет состоять из двух частей: из ставки пошлины, рассчитанной при цене до $375 за тонну, и выше этого показателя.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже".