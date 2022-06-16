Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Счетная палата выявила у Минэнерго РФ нарушения на 4,9 млрд рублей

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Счетная палата РФ по итогам проверки в министерстве энергетики выявила нарушения на общую сумму 4,9 млрд рублей, сообщается в отчете ведомства.

"В части закупочной деятельности министерство не соблюдало сроки утверждения плана-графика закупок, несвоевременно размещало правовые акты в единой информационной системе и с нарушениями оформляло конкурсную документацию", - говорится в отчете.

Отмечается, что всего ведомство выявило у министерства 23 нарушения и недостатка, в том числе финансовых.

Счетная палата Минэнерго РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
ПМЭФ-2022

РЖД привлекут до 630 млрд руб. у ВТБ на модернизацию инфраструктуры

РЖД привлекут до 630 млрд руб. у ВТБ на модернизацию инфраструктуры
ПМЭФ-2022

Набиуллина заявила о необходимости перенаправить производство на внутренний рынок

ПМЭФ-2022

ПМЭФ во всей цифровой красе

ПМЭФ во всей цифровой красе

Цены на нефть слабо растут после падения до минимума за две недели накануне

Baker Hughes прекращает обслуживание оборудования СПГ-проектов в России

Baker Hughes прекращает обслуживание оборудования СПГ-проектов в России

Глава ФРС Пауэлл не исключил очередного повышения ставки на 75 б.п. в июле

Глава ФРС Пауэлл не исключил очередного повышения ставки на 75 б.п. в июле

ФРС повысила ставку на 75 б.п. и планирует ее быстрый подъем в этом году

ФРС повысила ставку на 75 б.п. и планирует ее быстрый подъем в этом году

АФК "Система" заинтересовалась мебельными фабриками IKEA в России

АФК "Система" заинтересовалась мебельными фабриками IKEA в России

Инфляция в России замедлилась до уровня конца марта в 16,7%

ПМЭФ-2022

Мурашко не увидел необходимости в массовой вакцинации от оспы в России

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });