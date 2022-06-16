Счетная палата выявила у Минэнерго РФ нарушения на 4,9 млрд рублей

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Счетная палата РФ по итогам проверки в министерстве энергетики выявила нарушения на общую сумму 4,9 млрд рублей, сообщается в отчете ведомства.

"В части закупочной деятельности министерство не соблюдало сроки утверждения плана-графика закупок, несвоевременно размещало правовые акты в единой информационной системе и с нарушениями оформляло конкурсную документацию", - говорится в отчете.

Отмечается, что всего ведомство выявило у министерства 23 нарушения и недостатка, в том числе финансовых.