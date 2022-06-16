Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Заявка "Газпрома" на прокачку через Украину в четверг составила 42,5 млн куб. м

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - "Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит газа на четверг в объеме 41,9 млн куб. м, свидетельствуют данные украинской компании. Показатель в среду был тоже 41,9 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС Украины - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,5 млн куб. м на 16 июня. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через ГИС станцию "Сохрановка", ссылаясь на то, что не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". "Газпром" считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Киев предложил перенести транзитные объемы с "Сохрановки" на ГИС "Суджа", но "Газпром" уверен, что это технологически невозможно, исходя из российской потоковой схемы. Также распределение объемов прописано в соглашении о взаимодействии от 30 декабря 2019 года.

При этом украинская сторона настаивает, что оплата по-прежнему должна производиться исходя из расчётного объема транспортировки долгосрочного договора 109 млн куб. м в сутки по правилу "качай или плати". "Газпром" в свою очередь указывает, что Киев сократил возможности транспортировки на треть. "Нафтогаз Украины" заявляет, что теперь недополучает оплату за транзит и говорит об обращении в арбитраж.

Оператор ГТС Украины Газпром
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
ПМЭФ-2022

ФТС в январе-мае перечислила в бюджет 3,1 трлн руб. - почти половину годового плана

ФТС в январе-мае перечислила в бюджет 3,1 трлн руб. - почти половину годового плана
ПМЭФ-2022

У главы ДНР нет информации о пленении американцев, воевавших на стороне Украины

ПМЭФ-2022

Орешкин заявил о необходимости создания новой стратегии российского автопрома

Орешкин заявил о необходимости создания новой стратегии российского автопрома
ПМЭФ-2022

Набиуллина заявила о необходимости снять большинство валютных ограничений

Набиуллина заявила о необходимости снять большинство валютных ограничений

"Ростех" вышел из Эльгинского угольного проекта

X5 приобретет супермаркеты ушедшей из РФ сети Prisma

X5 приобретет супермаркеты ушедшей из РФ сети Prisma
ПМЭФ-2022

РЖД привлекут до 630 млрд руб. у ВТБ на модернизацию инфраструктуры

РЖД привлекут до 630 млрд руб. у ВТБ на модернизацию инфраструктуры
ПМЭФ-2022

Набиуллина заявила о необходимости перенаправить производство на внутренний рынок

ПМЭФ-2022

ПМЭФ во всей цифровой красе

ПМЭФ во всей цифровой красе

Цены на нефть слабо растут после падения до минимума за две недели накануне

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });