Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,4%

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в четверг подрос по большинству blue chips, несмотря на упавшую накануне нефть и смешанные сигналы с внешних фондовых площадок после повышения ставки Федрезерва США; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,2-0,4%, выстрелили на 20% акции ПАО "СПБ Биржа" на корпоративных новостях.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2323,58 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1284,91 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,4%.

Доллар стоит 56,95 рубля (-0,01 рубля).

Подорожали расписки TCS Group (+1,4%), OZON (+1,1%), акции Polymetal (+1%), "Газпром нефти" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "ММК" (+0,6%), АФК "Система" (+0,6%), UC Rusal (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%), "Яндекса" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,4% и +0,3% "префы"), ВТБ (+0,4%), Сбербанка (+0,3% и +0,4% "префы"), "МТС" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%), "Северстали" (+0,1%), "Магнита" (+0,1%).

Во "втором эшелоне" выстрелили акции ПАО "СПБ Биржа" (+20%, до 228,8 рубля). "Тинькофф инвестиции" совместно с "СПБ биржей" предоставят инвесторам доступ к инструментам, листингованным на Гонконгской бирже, сообщил брокер в пресс-релизе. Для начала инвесторам будут доступны всего 12 ценных бумаг гонконгских и китайских компаний, но в течение 2022 года планируется увеличить количество ценных бумаг до 200, а к концу 2023 года - до 1000.

Подешевели акции "РусГидро" (-0,4%), "Газпрома" (-0,2%), "НЛМК" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%), "Татнефти" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в четверг можно назвать нейтрально позитивным. Нефть вернулась к росту, доллар продолжает слабеть, азиатские рынки торгуются разнонаправленно. Проблемы с газопроводом "Северный поток" обещают высокие цены на энергоносители в долгосрочной перспективе. Отечественные акции могут продолжить рост за счет акций нефтегазового сектора и бумаг IT-компаний. Рубль, скорее всего, стабилизируется на текущих значениях.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Соловьева, решения ФРС были позитивно восприняты рынками, что связано с чрезвычайно негативным настроем инвесторов в преддверии заседания регулятора. Индекс S&P 500 прервал пятидневное снижение, опережающий рост показали "фишки" технологического сектора, что подогрело рост Nasdaq.

Отсутствие негативных новостей может поспособствовать сохранению отскока на российском фондовом рынке и формированию устойчивого положительного тренда. Актуальным для индекса МосБиржи в четверг будет диапазон 2320-2370 пунктов, полагает аналитик.

Как отмечает главный аналитик финансовой платформы "Банки.ру" Богдан Зварич, в среднесрочной перспективе подъем ставки ФРС негативен для широкого спектра рисковых активов. Высокая инфляция будет стимулировать ФРС активно ужесточать ДКП, что может способствовать переходу экономики Штатов в рецессию, а также скажется на показателях компаний, имеющих существенную долговую нагрузку. В сложившихся обстоятельствах рынки акций продолжат находиться под давлением и перейдут на более низкие уровни. Так, ближайшей целью снижения индекса S&P 500 может выступить отметка 3400 пунктов, что на 10% ниже текущих значений.

Тем временем, выход индекса МосБиржи выше 2300 пунктов может быть воспринят инвесторами как сигнал к дальнейшему восстановлению рынка, что стимулирует покупки. При этом подтверждением сценария роста послужить подъем рынка выше максимумов прошлой недели, установленных в районе 2340 пунктов. В этом случае целью движения индекса МосБиржи может выступить отметка 2370 пунктов, полагает Зварич.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, решение по ставке ФРС окажет влияние на развивающиеся страны, у многих из которых большие долларовые долги, также ставка окажет влияние на экономику США. В случае ее замедления цены на энергоносители снизятся, что для России негативно. Прогноз ФРС по инфляции в США на этот год повышен до 5,2%, прогноз по росту ВВП снизился до 1,7%.

Действия ФРС кажутся решительными, но сильно отстают от кривой инфляции. Несколько месяцев назад ФРС заявляла, что инфляция носит временный характер и беспокоиться не надо, а сейчас выясняется, что характер не временный. ФРС и правительство создали финансовый беспорядок с помощью искусственно низких процентных ставок и триллионов долларов в фондах стимулирования. Теперь они беспокоятся о том, что лопнут два пузыря: фондовый рынок и рынок жилья, и тогда демократы с треском провалят промежуточные выборы в Сенат в США 8 ноября.

Американские индексы акций выросли, получив сигнал от главы ФРС, что на следующих заседаниях не будет повышений ставки на 100 б.п. Пауэлл заявил, что масштабные повышения ставок будут редкостью. Если взглянуть на недельные графики фондовых индексов США, то большинство из них или находятся у в зоне перепроданности или близки к этой зоне. Растет вероятность коррекции к падению. В среду наблюдалась попытка "быков" поднять индекс S&P500 выше уровня майского минимума 3810 пунктов, тем самым реализовав "ловушку для медведей". Попытка оказалась неудачной - закрыть день по максиму пока не получилось. В четверг-пятницу попытка может повториться, а закрепление индекса выше отметки 3810 пунктов будет означать резкий рост как минимум до 4000 пунктов, полагает Верников.

В мире

В США индексы акций накануне выросли на 1-2,5% во главе с Nasdaq, несмотря на максимальное с 1994 года повышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) и "ястребиные" заявления председателя Федрезерва Джерома Пауэлла.

ФРС повысила ставку сразу на 75 п.п. (до 1,5-1,75% годовых), что совпало с ожиданиями многих экспертов. При этом американский ЦБ намерен поднимать ставку быстрее, чем планировал ранее: медианный прогноз руководителей Федрезерва предполагает, что к концу текущего года ставка будет составлять 3,4% против мартовского прогноза в 1,9%.

Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что в июле ставка может быть повышена на 50-75 б.п. При этом он отметил, что ее увеличение на 75 б.п. является довольно резким, и подобные темпы повышения вряд ли станут обычными.

"Мы твердо привержены снижению инфляции в США и действуем в срочном порядке, чтобы добиться этого. У нас есть необходимые инструменты и решимость для восстановления ценовой стабильности", - сказал Пауэлл.

Неопределенность в отношении темпов ужесточения политики ФРС была главным фактором, обусловившим падение рынка акций за последние дни, пишет Market Watch.

В Азии в четверг динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 подрос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,6%, гонконгский Hang Seng теряет 1,5%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P5 00 просел на 0,9%).

На нефтяном рынке на азиатской сессии в четверг цены корректируются вверх после отката накануне до 2-недельного минимума на фоне данных о росте запасов в США и повышении ставки ФРС; цена Brent находится на $1,1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии торгов акциями на Мосбирже в среду.

Нефть

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $119,49 за баррель (+0,8% и -2,2% в среду), июльская цена WTI - $116,4 за баррель (+1% и -3% накануне).

Участники рынка в среду вечером негативно восприняли новость о повышении ставки ФРС, поскольку ужесточение монетарной политики может сократить спрос на нефть.

Официальные данные Минэнерго США показали, что запасы нефти в стране на неделе, завершившейся 10 июня, выросли на 2 млн баррелей, в то время как аналитики ожидали повышения только на 1,1 млн баррелей.

Между тем западные СМИ сообщили, что президент США Джо Байден обратился к американским нефтеперерабатывающим компаниям с просьбой увеличить производство бензина и дизельного топлива, чтобы сбить высокие цена на сырье.

Международное энергетическое агентство сохранило оценку роста мирового спроса на нефть в 2022 году на уровне 99,4 млн б/с, следует из ежемесячного отчета МЭА. В отчете также отмечается, что в следующем году спрос превысит допандемийный уровень главным образом из-за восстановления китайской экономики.