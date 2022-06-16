Активы бывшей "дочки" "Белоруснефти" на $137 млн арестованы в Киеве

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Суд по ходатайству Подольской окружной прокуратуры Киева арестовал корпоративные права предприятия-резидента Белоруссии в виде уставного капитала в размере почти 1 млрд гривен, а также недвижимое и движимое имущество компании примерной стоимостью 3 млрд грн (всего около $137 млн по текущему курсу - ИФ), сообщает Киевская городская прокуратура в Телеграм.

"По данным следствия, на территории Украины функционирует белорусское предприятие, оказывающее услуги в сфере добычи нефти и природного газа. В своей деятельности оно использует оборудование Республиканского унитарного предприятия "Белоруснефть", - говорится в сообщении.

Уголовное производство ведется по части 2 статьи 110-2, части 2 статьи 364-1 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины и злоупотребления полномочиями юридическим лицом) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время принимаются меры по передаче арестованного имущества предприятия в управление Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), отмечается в сообщении.

Предположительно, речь идет о компании ООО "Сервис Ойл", дочерней компании "Белоруснефти". Она активно работает на Украине с 2012 года, в частности являлась подрядчиком АО "Укргаздобыча" группы "Нафтогаз". Компания занимается бурением скважин для добычи нефти и газа, ремонтом скважин, сейсморазведочными работами и предоставляет еще ряд услуг.

Ранее ПО "Белоруснефть" являлось учредителем "Сервис Ойл". Уставный капитал составлял более 900 млн грн. В конце 2021 года, после введения санкций, новым учредителем "Сервис Ойл" стало белорусское ОАО "Пуховичинефтепродукт".

В "Белоруснефти" не комментируют решение Киевской прокуратуры.

Официальный курс на 16 июня - 29,25 грн./$1.