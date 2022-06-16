"Россети" не увидели рисков эксплуатации своего оборудования на ближайшие два года

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Россети" не видит рисков на ближайшие два года с точки зрения обеспечения аварийного запаса, сообщил глава компании Андрей Рюмин на ПМЭФ в четверг.

"У нас никаких рисков нет, мы в ближайшие два года точно обеспечены с точки зрения аварийного запаса, с точки зрения эксплуатации всего нашего оборудования", - сказал он.

Говоря о новых стройках, Рюмин отметил, что ключевой проблемой отрасли является высоковольтное оборудование, так как там "импорт в достаточном количестве". По его словам, можно в качестве временной меры перепроектировать новые стройки так, чтобы у промышленности было 2-3 года задела для развития российского производства недостающих компонентов.

Что касается смежных отраслей, то "Россети" готовы стать одним из якорных заказчиков российской микроэлектроники и другого необходимого оборудования.