Пушилин допустил поставки зерна из Мариуполя на Ближний Восток в ближайшее время

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Порт Мариуполя будет задействован для вывоза зерна в ближайшее время, в качестве направления поставок возможны страны Ближнего Востока. Об этом сообщил "Интерфаксу" глава ДНР Денис Пушилин в кулуарах Петербургского экономического форума.

"Что касается вывоза, то это металл, чуть позже подключится зерно", - сказал Пушилин, отвечая на вопрос, какие товары планируется вывозить судами из Мариуполя.

На вопрос о сроках вывоза зерна Пушилин ответил: "В самое ближайшее время". "Не исключены поставки в страны Ближнего Востока", - сказал он.

По словам Пушилина, Мариупольский порт уже функционирует "и в плане импорта, и в плане экспорта". "До конца года планируется отгрузить порядка 1 миллиона тонн. Сейчас проводятся все необходимые работы, чтобы порт функционировал на полную мощность", - отметил Пушилин, добавив, что для этого необходимы дополнительные работы, в частности подвести электроэнергию и воду.

Пушилин уточнил, что в адрес ДНР поставляются стройматериалы.