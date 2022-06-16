Рынок акций РФ поднялся к 2370п по индексу МосБиржи на фоне новостей ПМЭФ

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг вырос на фоне оптимистичных заявлений, прозвучавших на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), несмотря на снижение внешних фондовых площадок после ужесточения монетарной политики Федрезерва США; индекс МосБиржи поднялся к 2370 пунктам во главе с расписками Ozon (+6,7%) и бумагами "Сургутнефтегаза" (+5,5%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2369,75 пункта (+2,2%), индекс РТС - 1316,75 пункта (+2,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 6,7%.

Доллар просел до 56,68 рубля (-0,28 рубля).

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