Долгосрочный ИИС будет включать налоговый вычет и освобождение от НДФЛ

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Разрабатываемая сейчас концепция долгосрочного индивидуального инвестиционного счета (ИИС) третьего типа будет предусматривать для инвесторов как налоговые вычеты на сумму взноса до 400 тысяч рублей в год, так и освобождение полученного дохода от НДФЛ. Кроме того, с введением долгосрочного ИИС будет модифицирован ряд существующих социальных вычетов. Об этом заявил журналистам директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

"Это будет новый такой ИИС, который будет включать в себя продукты и НПФов, страховых компаний, он будет единый. То есть вы хотите, воспользуйтесь этим вычетом для покупки на своем брокерском счете долгосрочных инструментов, либо вы покупаете договор страхования жизни, либо вы инвестируете через НПФ, например. Но все вместе максимум 400 тыс. рублей, с которых вы можете получить вычет", - сказал он.

По его словам, вычет предполагается на начальном этапе инвестирования, после переходного периода, который может составить от 5 до 10 лет, предполагается освобождение всего полученного в рамках инвестирования дохода от НДФЛ. "Если вы проинвестировали эти средства в течение этого времени, ваши доходы тоже освобождаются от НДФЛ. То есть на входе вычет и на выходе освобождение дохода от НДФЛ", - сказал он.

"Пытаемся его назвать единый налоговый вычет долгосрочных сбережений, чтобы немного отойти от терминологии ИИС, чтобы не было ассоциации только с брокерскими счетами и счетами доверительного управления", - добавил Чебесков.

По его словам, отказываться от ИИС первого типа пока не планируется, но будет его трансформация в долгосрочный ИИС.

Кроме того, по словам Чебескова, с введением долгосрочного ИИС будет исключен ряд существующих социальных вычетов. "И надо отметить, что сейчас есть социальный вычет, которым можно воспользоваться, если у вас есть продукты страхования и пенсионных фондов, вот эти продукты с появлением нового вычета тоже будут исключены из социального", - сказал он.

Сейчас человек раз в год может получить до 15600 рублей в рамках социального налогового вычета, если за предыдущий год в совокупности потратил от 120 тыс. рублей на обучение, лечение, медикаменты, добровольное страхование жизни, негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование.