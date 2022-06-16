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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Новак заявил, что пока не планируется переходить на оплату поставок нефти в рублях

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Переходить на рубли в контрактах на поставку нефти пока не планируется, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "РБК".

"Нет пока. У нас в газовой отрасли один экспортер, а в нефтяной отрасли у нас экспортеров много, здесь рынок достаточно либерализованный, поэтому там гораздо сложнее реализовать такой механизм. Там есть механизм, по которому уже живут все экспортеры – продажа части обязательной валютной выручки на рынке", - пояснил он.

"Ну и в принципе у нас наши нефтяные компании поставляют в очень большое количество разных стран, у них очень много контрактов, в том числе и контракты, продаваемые на тендере, в постоянном режиме относительно каждой танкерной позиции, здесь меньше таких долгосрочных контрактов. Поэтому в каждом случае коммерческие организации определяют самостоятельно валюту платежа, как им выгодно, вместе с теми компаниями, которые являются покупателями", - сказал Новак.

Александр Новак
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