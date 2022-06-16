Wood Mackenzie спрогнозировала, что Brent подешевеет до $85-90 за барр. только к 2025 г.

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть в ближайшие годы сохранятся на высоком уровне в связи с перераспределением поставок на мировых рынках, не повлияет на ее стоимость даже возможное снижение спроса, прогнозируют аналитики Wood Mackenzie.

"Более низкий спрос смягчит напряженность на рынке, но стоимость нефти останется высокой: новое и менее эффективное торговое равновесие означает, что цены сохранятся на текущем уровне, прежде чем пойдут вниз. В дальнейшем они по-прежнему будут выше, чем мы предполагали до войны. При этом цена за баррель Brent откатится к $85-90 только к 2025 году, а маржа нефтепереработки в Европе останется высокой до 2030 года", - говорится в сообщении Wood Mackenzie.

Аналитики отмечают, что установившиеся высокие цены на нефть толкают мировой спрос вниз. По их прогнозу, к 2030 году он может сократиться на 2 млн барр./сутки.

В Wood Mackenzie также отмечают, что Россия, несмотря на западные санкции, смогла перераспределить поставки нефти, убедив покупателей в других странах, прежде всего, в Индии.

"Прямой запрет на импорт из России в ЕС лишь ускоряет перераспределение торговли нефтью и нефтепродуктами, которое уже началось", - говорится в сообщении.

По мнению аналитиков, перераспределение поставок может завершиться без экстремальных последствий для предложения нефти и цен на нее к концу года.