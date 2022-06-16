Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Wood Mackenzie спрогнозировала, что Brent подешевеет до $85-90 за барр. только к 2025 г.

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть в ближайшие годы сохранятся на высоком уровне в связи с перераспределением поставок на мировых рынках, не повлияет на ее стоимость даже возможное снижение спроса, прогнозируют аналитики Wood Mackenzie.

"Более низкий спрос смягчит напряженность на рынке, но стоимость нефти останется высокой: новое и менее эффективное торговое равновесие означает, что цены сохранятся на текущем уровне, прежде чем пойдут вниз. В дальнейшем они по-прежнему будут выше, чем мы предполагали до войны. При этом цена за баррель Brent откатится к $85-90 только к 2025 году, а маржа нефтепереработки в Европе останется высокой до 2030 года", - говорится в сообщении Wood Mackenzie.

Аналитики отмечают, что установившиеся высокие цены на нефть толкают мировой спрос вниз. По их прогнозу, к 2030 году он может сократиться на 2 млн барр./сутки.

В Wood Mackenzie также отмечают, что Россия, несмотря на западные санкции, смогла перераспределить поставки нефти, убедив покупателей в других странах, прежде всего, в Индии.

"Прямой запрет на импорт из России в ЕС лишь ускоряет перераспределение торговли нефтью и нефтепродуктами, которое уже началось", - говорится в сообщении.

По мнению аналитиков, перераспределение поставок может завершиться без экстремальных последствий для предложения нефти и цен на нее к концу года.

нефть Wood Mackenzie
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
ПМЭФ-2022

VK подготовит новую стратегию развития с учетом внешних ограничений

VK подготовит новую стратегию развития с учетом внешних ограничений
ПМЭФ-2022

Белоусов заявил, что ограничение экспорта ради курса валют было бы стратегической ошибкой

ПМЭФ-2022

Game is over – закон энергорынка теперь не Атлантика, закон – Тайга. Обобщение

Game is over – закон энергорынка теперь не Атлантика, закон – Тайга. Обобщение

Прокачка газа в Германию по "Северному потоку" упала до 40% от максимальной мощности

ПМЭФ-2022

Новак заявил, что страны ОПЕК+ обсуждали распад альянса

Новак заявил, что страны ОПЕК+ обсуждали распад альянса
ПМЭФ-2022

"Аэрофлот" перейдет на российскую систему бронирования билетов в конце года

"Аэрофлот" перейдет на российскую систему бронирования билетов в конце года
ПМЭФ-2022

Карты "Мир" могут начать принимать в Египте

ПМЭФ-2022

Представители IT-компаний сократили свое присутствие на ПМЭФ

Представители IT-компаний сократили свое присутствие на ПМЭФ
ПМЭФ-2022

Новак заявил, что чиновники пока не вмешивались в ситуацию с "Северным потоком"

ПМЭФ-2022

Миллер подтвердил, что "Северный поток 2" готов к работе в любой момент

Миллер подтвердил, что "Северный поток 2" готов к работе в любой момент
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });