Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

В перечень технологий для заключения СПИК 2.0 добавили аккумуляторы и медизделия

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ расширило перечень современных технологий, при разработке или внедрении которых компании могут заключать с государством специальные инвестиционные контракты 2.0 (обновленная версия СПИК с обязательствами по использованию современных технологий), включив в него 26 новых позиций. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

"В обновленный перечень вошли в том числе технологии производства анодных и катодных материалов литий-ионных аккумуляторов, катализаторов гидроочистки, медицинских изделий из нитрильного хлоропренового и натурального латекса, а также технология создания листового стекла толщиной от 1,6 мм с повышенной светопропускаемостью", - уточняется в пресс-релизе.

В рамках СПИК 2.0 инвестор в предусмотренные контрактом сроки обязуется реализовать инвестиционный проект по внедрению или разработке и внедрению современной технологии для освоения на ее основе серийного производства промышленной продукции на территории России. Государство со своей стороны гарантирует такому инвестору неизменные условия для вложений, в том числе налоговые льготы и особые условия аренды земли без проведения торгов, напомнили в правительстве.

Специнвестконтракты заключаются на срок до 15 лет, если вложения в проект не превышают 50 млрд рублей. При большей сумме период действия соглашения может быть увеличен до 20 лет.

Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

На поддержку спроса на автомобили в этом году выделят 20,7 млрд рублей

Coca-Cola прекратит производство и продажи в РФ

ПМЭФ-2022

VK подготовит новую стратегию развития с учетом внешних ограничений

VK подготовит новую стратегию развития с учетом внешних ограничений
ПМЭФ-2022

Белоусов заявил, что ограничение экспорта ради курса валют было бы стратегической ошибкой

ПМЭФ-2022

Game is over – закон энергорынка теперь не Атлантика, закон – Тайга. Обобщение

Game is over – закон энергорынка теперь не Атлантика, закон – Тайга. Обобщение

Прокачка газа в Германию по "Северному потоку" упала до 40% от максимальной мощности

ПМЭФ-2022

Новак заявил, что страны ОПЕК+ обсуждали распад альянса

Новак заявил, что страны ОПЕК+ обсуждали распад альянса
ПМЭФ-2022

"Аэрофлот" перейдет на российскую систему бронирования билетов в конце года

"Аэрофлот" перейдет на российскую систему бронирования билетов в конце года
ПМЭФ-2022

Карты "Мир" могут начать принимать в Египте

ПМЭФ-2022

Представители IT-компаний сократили свое присутствие на ПМЭФ

Представители IT-компаний сократили свое присутствие на ПМЭФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });