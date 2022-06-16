В перечень технологий для заключения СПИК 2.0 добавили аккумуляторы и медизделия

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ расширило перечень современных технологий, при разработке или внедрении которых компании могут заключать с государством специальные инвестиционные контракты 2.0 (обновленная версия СПИК с обязательствами по использованию современных технологий), включив в него 26 новых позиций. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

"В обновленный перечень вошли в том числе технологии производства анодных и катодных материалов литий-ионных аккумуляторов, катализаторов гидроочистки, медицинских изделий из нитрильного хлоропренового и натурального латекса, а также технология создания листового стекла толщиной от 1,6 мм с повышенной светопропускаемостью", - уточняется в пресс-релизе.

В рамках СПИК 2.0 инвестор в предусмотренные контрактом сроки обязуется реализовать инвестиционный проект по внедрению или разработке и внедрению современной технологии для освоения на ее основе серийного производства промышленной продукции на территории России. Государство со своей стороны гарантирует такому инвестору неизменные условия для вложений, в том числе налоговые льготы и особые условия аренды земли без проведения торгов, напомнили в правительстве.

Специнвестконтракты заключаются на срок до 15 лет, если вложения в проект не превышают 50 млрд рублей. При большей сумме период действия соглашения может быть увеличен до 20 лет.