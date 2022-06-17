Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:55

Банк Японии сохранил ультрамягкую политику

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики (ДКП) по итогам завершившегося в пятницу двухдневного заседания.

Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ оставлена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля, говорится в заявлении японского ЦБ, распространенном по итогам заседания.

Банк Японии подтвердил потолок программы выкупа ETF на уровне 12 трлн иен ($104 млрд). Программа выкупа гособлигаций остается безлимитной. Кроме того, он повторил свое апрельское обещание ежедневно выкупать десятилетние госбумаги по фиксированной ставке, чтобы избежать подъема доходностей выше допустимого лимита (0,25%).

В заявлении японского ЦБ отмечается, что экономика страны растет, несмотря на проблемы, связанные с последствиями COVID-19 и подъема цен на сырьевые товары.

Частное потребление увеличилось, особенно в сфере услуг, так же, как и объемы экспорта и промышленного производства, заявили в Банке Японии.

Согласно прогнозу японского ЦБ, темпы роста потребительских цен без учета свежих продуктов питания в этом году составят порядка 2%.

Также руководители Центробанка отметили сохранение высокой неопределенности, связанной с COVID-19, как внутри страны, так и за ее пределами, а также с ситуацией на Украине.

Банк Японии подтвердил, что готов к дальнейшему смягчению политики в случае необходимости.

Курс иены к доллару по данным на 8:00 по московскому времени составляет 133,83 иены по сравнению с 132,17 иены на закрытие предыдущей сессии. Сразу после заседания он опускался ниже отметки в 134 иены за доллар.

Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российская "дочка" Google подала заявление о собственном банкротстве

Российская "дочка" Google подала заявление о собственном банкротстве

Индексы США упали до минимумов с 2020 года из-за опасений рецессии

Индексы США упали до минимумов с 2020 года из-за опасений рецессии

Шольц заявил, что санкции против РФ сохранятся до "справедливого соглашения" с Украиной

Министр сельского хозяйства США заявил, что украинское зерно лучше вывозить по морю

Министр сельского хозяйства США заявил, что украинское зерно лучше вывозить по морю
ПМЭФ-2022

На поддержку спроса на автомобили в этом году выделят 20,7 млрд рублей

Coca-Cola прекратит производство и продажи в РФ

ПМЭФ-2022

VK подготовит новую стратегию развития с учетом внешних ограничений

VK подготовит новую стратегию развития с учетом внешних ограничений
ПМЭФ-2022

Белоусов заявил, что ограничение экспорта ради курса валют было бы стратегической ошибкой

ПМЭФ-2022

Game is over – закон энергорынка теперь не Атлантика, закон – Тайга. Обобщение

Game is over – закон энергорынка теперь не Атлантика, закон – Тайга. Обобщение
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });