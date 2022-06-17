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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:55

Нефть Brent подешевела до $119,2 за баррель

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в пятницу и завершают неделю снижением впервые с апреля на фоне растущих опасений замедления темпов глобального экономического роста и, соответственно, спроса на нефть, из-за ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками.

Американский ЦБ в среду поднял ставку сразу на 75 базисных пунктов, максимально с 1994 года, а его председатель Джером Пауэлл заявил, что Федрезерву необходимо довести ставку до уровня, ограничивающего экономическую активность, чтобы ослабить инфляцию. Центробанки Великобритании и Швейцарии также повысили ставки на этой неделе.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени в пятницу составляет $119,2 за баррель, что на $0,61 (0,51%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $1,3 (1,1%), до $119,81 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $116,91 за баррель, что на $0,68 (0,58%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась $2,27 (2%), до $117,58 за баррель.

Спад на нефтяном рынке вызван последствиями высокой инфляции, отмечает аналитик по сырьевым рынкам Australia & New Zealand Banking Group Дэниел Хайнс.

"Однако проблема ограниченности поставок, вероятно, будет сдерживать снижение цен", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.

Поддержку рынку в четверг оказала информация о введении Вашингтоном новых экономических санкций в отношении Ирана, отмечает Market Watch.

Минфин США сообщил о введении санкций в отношении иранских производителей нефтехимической продукции, а также ряда компаний в Китае и ОАЭ, участвующих в продаже иранских нефтепродуктов за рубеж.

нефть
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