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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:55

"Трансконтейнер" в июне зафиксировал прирост транзитных контейнерных ж/д перевозок

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Объем транзитных перевозок "Трансконтейнера" после падения начал восстанавливаться, сообщил первый вице-президент компании Виктор Марков на брифинге в рамках ПМЭФ.

"Мы ощутили существенную просадку транзита по причине опасений наших партнеров, в том числе партнеров в странах АТР, в отношении транзитного маршрута по России. Сейчас мы видим первые признаки восстановления доверия. В апреле в транзитном сообщении было перевезено 58 тыс. TEU, в мае – 61,3 тыс. (TEU), по итогам 15 дней июня тоже видим небольшой прирост", - сказал он.

Также, по словам Маркова, фактором снижения транзита являются торговые ограничения.

"По импорту у нас объем перевозок в апреле был 124 тыс. TEU, в мае мы увидели очень серьезную просадку - до 104 тыс. TEU, и, согласно оперативным данным, за 15 дней июня мы также видим продолжающееся падение перевозок", - добавил он, отметив, что в годовом выражение в мае снижение импортных перевозок составило 10,4%. "В дальнейшем мы прогнозируем падение импорта", - сообщил Марков.

По его словам, одним из факторов, повлиявших на снижение импортных перевозок, стали ковидные ограничения в Шанхае (КНР), которые вступили в силу в апреле и продолжались весь май. "По апрелю-маю падение доходной погрузки только нашей компании (из-за локдауна в Китае - ИФ) составило приблизительно по 2 тыс. TEU в месяц", - отметил Марков.

"Трансконтейнер" – крупнейший в РФ оператор фитинговых платформ. Имеет сеть из 37 собственных и трех совместных терминалов в РФ, а также доли в "дочках" и СП в различных странах. Оператор принадлежит группе "Дело" (70% - у Сергея Шишкарева, 30% - у "Росатома").

Трансконтейнер
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