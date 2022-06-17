Конференция ВТО в Женеве приняла "беспрецедентный" пакет решений и запустила свою реформу

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Министерская конференция Всемирной торговой организации (ВТО), которая проходила в Женеве с 12 по 17 июня, приняла целый пакет итоговых документов, включая касающиеся запуска реформы ВТО, начала консультаций по восстановлению системы разрешения споров к 2024 году, соглашения о рыболовных субсидиях и ряд других.

"Члены ВТО успешно завершили 12-ю министерскую конференцию (MC12) в Женеве 17 июня, обеспечив результаты многосторонних переговоров по ряду ключевых торговых инициатив. "Женевский пакет" подтверждает историческую важность многосторонней торговой системы и подчеркивает важную роль ВТО в решении наиболее насущных мировых проблем, особенно в то время, когда глобальные решения имеют ключевое значение", - говорится в заявлении ВТО по итогам конференции.

"Круглосуточные переговоры между делегациями привели к "Женевскому пакету", который содержит ряд беспрецедентных решений по субсидиям на рыболовство, реагированию ВТО на чрезвычайные ситуации, включая отказ от патентов на вакцины против COVID-19, безопасности пищевых продуктов и сельского хозяйства, а также реформе ВТО", - отмечается в сообщении.

"Министры также договорились о процессе рассмотрения давних призывов к реформе ВТО. Декларация министров обязывает членов к открытому, прозрачному и инклюзивному процессу, контролируемому генеральным советом ВТО, который рассмотрит решения по реформе для представления на 13-й конференции министров (MC13)", - говорится о начале переговорного процесса по реформированию ВТО.

Заведующий кафедрой торговой политики НИУ ВШЭ, экс-директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков в беседе с "Интерфаксом" отметил, что, действительно, завершившаяся в пятницу 12-я я министерская конференция ВТО "приняла важные решения, переговоры по которым велись в течение всех последних лет".

"Министры условились о запуске реформы ВТО, о начале консультаций с целью восстановления работоспособной системы разрешения споров к 2024 году, о совершенствовании системы преференций для развивающихся стран", - отметил он.

"Большой блок решений касается сельского хозяйства. Министры условились об усилении контроля за барьерами в торговле продовольствием и о разработке рабочей программы для урегулирования озабоченностей наименее развитых стран и развивающихся стран-импортеров продовольствия, связанных с продбезопасностью. Условлено, как общее правило, не применять экспортные ограничения при поставках продовольствия в рамках гуманитарных программ. С целью повышения уровня предсказуемости торговли продовольствием будут разработаны рекомендации по применению отдельных положений соглашения о санитарных и фитосанитарных мерах", - сообщил Медведков.

"Принято соглашение по рыболовным субсидиям. В соответствии с ним будут, в частности, запрещены или ограничены некоторые виды субсидий, оказывающие негативное влияние на интересы отечественных рыболовецких предприятий. Соглашение пока будет применяться временно, а переговоры по некоторым несогласованным пока элементам продолжатся", - добавил он.

"Согласован общий подход к мерам, которые могут применяться в период пандемий. Они должны быть временными, транспарентными и не создавать излишних барьеров для торговли. Упрощены процедуры экспорта вакцин против коронавируса для развивающихся стран. Наконец, министры продлили мораторий на взимание пошлин с электронных трансмиссий", - перечислил он ряд принятых решений.

"Все эти решения выгодны для нашей экономики", - прокомментировал он результаты для российской экономики.

"Однако с каждым годом достижение консенсуса (который лежит в основе деятельности ВТО) становится все труднее. Реформа ВТО в принципе может сделать организацию более эффективной - но пока неясно, как далеко члены ВТО смогут (или захотят) пойти. Отказ от выполнения обязательств по соглашениям ВТО, в том числе по политическим причинам - еще один тренд, который, если его не остановить, обесценит всю систему многосторонних торговых правил. У наших переговорщиков было много работы в последние месяцы и дни, но в ближайшем будущем ее будет еще больше", - заключил Медведков.