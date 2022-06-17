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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:55

Франция перестала получать газ из Германии

Франция перестала получать газ из Германии
Фото: Bill Varie/Getty Images

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Газ из Германии перестал поступать во Францию на фоне снижения экспорта газа РФ в ЕС, заявили в пятницу во французском операторе газотранспортной системы GRTgaz.

"С 15 июня GRTgaz отмечает прекращение поступления газа из Германии во Францию", - приводят западные СМИ выдержки из заявления компании.

В GRTgaz также призвали закачивать газ в хранилища настолько много, насколько возможно. Кроме того, в компании ранее заверяли, что угрозы прекращения поставок газа во Францию этим летом нет, поскольку перебои с его поступлением из Германии компенсируют поставки из Испании и из других источников.

Между тем, СМИ сообщают, что в итальянской компании Eni заявили о получении лишь половины объема газа, запрошенного в пятницу у "Газпрома". "При том, что Eni запросила поставки газа в 63 млн кубических метров каждый день, "Газпром" объявил, что поставит лишь 50% от запрошенного объема: тот практически не изменился со вчерашнего дня", - цитируют СМИ заявление Eni.

Франция GRTgaz
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