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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:19

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 22 июня вырастет до $142 за тонну

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 22 июня вырастет до $142 за тонну с нынешних $131,6, сообщил Минсельхоз.

Пошлина на ячмень повысится до $117,5 с $92,8, на кукурузу – до $86,5 с $84 за тонну.

Эти пошлины будут действовать по 28 июня.

Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу цена составила $399,4 за тонну ($386,4 для расчета на этой неделе), на ячмень - $352,5 ($317,6), на кукурузу - $308,6 ($305,5) за тонну.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже".

Размер пошлины на пшеницу рассчитан на основе прогрессивной шкалы, предусматривающей индикативную цену выше $375 за тонну. Прогрессивная шкала расчета пошлины утверждена постановлением правительства №2595 от 31 декабря 2021 года и относится к так называемому второму этапу формулы. Она предусматривает, что пошлина будет составлять 80% разницы между индикативной и базовой ценой. В данном случае ее размер будет состоять из двух частей: из ставки пошлины, рассчитанной при цене до $375 за тонну, и выше этого показателя.

Минсельхоз
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