Беларусбанк прекратил переводы физлиц в долларах США

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Крупнейший белорусский банк ОАО "АСБ Беларусбанк" прекратил переводы физических лиц в долларах США, считает ограничения временными.

"ОАО "АСБ Беларусбанк" временно не осуществляет международные переводы физических лиц в долларах США. Информация о сроках возобновления указанных переводов отсутствует", - говорится в сообщении банка.

Ранее банк сообщал, что не осуществляются международные банковские переводы в долларах США в Великобританию, Австралию, Новую Зеландию.

Также банк проинформировал о прекращении международных переводов в канадских долларах, датских кронах, гривнах, фунтах стерлингах, норвежских кронах и швейцарских франках.

Беларусбанк действует с 1995 года, на его долю приходится более 40% активов всей банковской системы Белоруссии. Госкомитету по имуществу принадлежат 99,11% акций банка, административно-территориальным единицам – 0,76% акций, юрлицам – 0,02%.

В конце июня Совет ЕС принял решение о введении секторальных санкций в отношении Белоруссии. Санкции предусматривают в том числе запрет на доступ белорусского правительства и госбанков на финансовый рынок Европы. В санкционном списке упоминаются Беларусбанк и Белинвестбанк.

В середине мая международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило с "ССС" до "СС" долгосрочные кредитные рейтинги Беларусбанка в иностранной валюте вслед за аналогичным снижением суверенного рейтинга. Долгосрочные рейтинги банка в инвалюте оставлены в списке "на пересмотре" с "негативным" прогнозом.