Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ за неделю снизился с 27,9% до 24,8%

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В России по состоянию на 17 июня сделано более 92,4 млн прививок первым компонентом вакцины от коронавируса, уровень коллективного иммунитета оценивается в 24,8%, следует из данных на портале "Стопкоронавирус.рф".

Согласно оперативным данным, вакцинация первым компонентом проведена 92 млн 457 263 раза, полная вакцинация - 88 млн 082 869 раз.

Уровень коллективного иммунитета в России составляет 24,8%, неделю назад он оценивался в 27,9%. Снижение коллективного иммунитета в стране отмечается 20 недель подряд.

В РФ с 18 января 2021 года проводится массовая вакцинация от коронавируса, для этого используются двухкомпонентные вакцины "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", а также однокомпонентная "Спутник Лайт". В конце января 2022 года началась вакцинация подростков 12-17 лет вакциной "Спутник М".