Индексы РТС и МосБиржи изменились на 0,2% в начале торгов понедельника

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с мировых рынков капитала; индекс РТС за минуту торгов просел на 0,2%, индекс МосБиржи прибавил 0,2%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2358,9 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1313,1 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,3%.

Доллар подрос до 56,6 рубля (+0,19 рубля).

Подорожали акции "Яндекса" (+1,3%), "НОВАТЭКа" (+1,1%), расписки Ozon (+0,9%), акции "Газпром нефти" (+0,8%), "Татнефти" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,6%), ВТБ (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%), АФК "Система" (+0,5%).

Подешевели бумаги "Роснефти" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,5%), Сбербанка (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), "ММК" (-0,1%), "Русала" (-0,1%).

Падение российской экономики в 2022 году может оказаться существенно менее глубоким, чем в действующем прогнозе Минэкономразвития (7,8% - ИФ), заявил в интервью "Интерфаксу" первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на площадке Петербургского международного экономического форума. В 2023 году, по его мнению, динамика экономики будет около нуля, возможно незначительное снижение из-за высокой базы I квартала 2022 года.

Комментарии аналитиков

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон утром в понедельник можно назвать нейтральным. Нефть стабилизировалась после пятничного провала. Экономика КНР демонстрирует оживление после выхода из весенних карантинов. Процесс перераспределения рынков нефти между РФ и Саудовской Аравией идет спокойно. Отечественные акции могут консолидироваться, или быть под небольшим давлением из-за пятничного падения котировок нефти. Рубль на текущей неделе будет получать поддержку налогового периода.

Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев также полагает, что в начале недели на глобальных рынках наблюдаются смешанные настроения. Ключевые азиатские индексы снижаются за исключением Китая, где ЦБ сохранил базовую процентную ставку неизменной. Фьючерсы на американские и европейские индексы умеренно растут, нефть делает попытки стабилизации после обвала.

На этой неделе оказать влияние на рынки могут заявления членов ФРС США относительно денежно-кредитной политики. Кроме этого, инвесторы будут ждать выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США (среда) и блок предварительных PMI по Европе и США (четверг). Вполне вероятно, что мировые рынки на неделе возьмут паузу в снижении и попробуют отскочить.

Из-за отсутствия значимых новостей, которые бы могли оказать влияние на российский фондовый рынок, а также безыдейного внешнего фона, индекс МосБиржи может консолидироваться у отметки 2350 пунктов, полагает Соловьев.

Главный аналитик финансовой платформы "Банки.ру" Богдан Зварич полагает, что на неделе основным фактором для мировых рынков останется оценка инвесторами возможности более активного ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками. Подъем ставки ФРС на 75 б.п. оказал существенное давление на широкий спектр рисковых активов. Теперь инвесторы будут оценивать возможность аналогичного роста ставки на июльском заседании американского регулятора. Опасения участников торгов связаны с тем, что при траектории ставки, ожидаемой в текущий момент, в Штатах не удастся побороть высокую инфляцию, а значит, ФРС придется более активно повышать ставку.

Утром в понедельник на рынке акций РФ преобладание продаж может сохраниться, чему будет способствовать пятничное снижение цен на нефть. Это приведет к отступлению индекса МосБиржи в диапазон 2320-2340 пунктов, где в ходе торгов может наметиться консолидация. С технической точки зрения российский рынок продолжает двигаться в рамках сходящегося треугольника с основанием в виде волны восстановления, продемонстрированной в конце апреля. Выход из данной формации может указать направление дальнейшего среднесрочного движения рынка, считает Зварич.

В США в пятницу выросли индексы S&P 500 (+0,2%) и Nasdaq (+1,4%), просел Dow Jones (-0,1%), неделя завершилась снижением индикаторов третий раз подряд.

Волатильность на рынке сохраняется на фоне попыток инвесторов оценить текущий уровень инфляции, ответные меры центробанков и прогнозы для глобальной экономики. Ранее на неделе Федеральная резервная система США подняла ключевую ставку максимальным шагом с 1994 года - на 75 б.п. и дала понять, что намерена продолжить ужесточать монетарную политику самыми быстрыми темпами за десятилетия для борьбы с ростом потребительских цен.

Политика подъема ставок сменила адаптированный во время пандемийного кризиса мягкий курс, который привел к подъему как фондового рынка, так и рынка облигаций. Перспектива дальнейшего повышения ставки в этом году стала причиной, по которой инвесторы приступили к распродаже активов. Кроме того, они обеспокоены, что ужесточение ДКП может вызвать замедление экономического роста.

Глава Федрезерва Джером Пауэлл в пятницу заявил, что главной целью регулятора является возвращение уровня инфляции к отметке 2%. "Я и мои коллеги четко нацелены на возврат инфляции к нашему целевому показателю в 2%, - цитирует Пауэлла агентство Bloomberg. - Приверженность Федрезерва задаче поддерживать ценовую стабильность обеспечивает всеобщее доверие к доллару как к средству сохранения капитала".

В Азии в понедельник преобладает негативная динамика индексов (японский Nikkei снизился на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,05%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,4%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,5%).

Народный банк КНР (НБК, центробанк) сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,7% годовых. Ставка по пятилетним кредитам была сохранена на отметке 4,45% годовых после снижения ее на 15 базисных пунктов месяцем ранее.

Большинство аналитиков ожидали сохранения размера LPR, сообщают Trading Economics и MarketWatch, поскольку на прошлой неделе НБК также принял решение оставить неизменной ставку по кредитам в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) на уровне 2,85% годовых.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в понедельник корректируются после обвала в пятницу из-за опасений, что быстрое ужесточение монетарной политики Федрезервом спровоцирует рецессию в экономике США.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $113,42 за баррель (+0,3% и -5,6% в пятницу), июльская цена WTI - $109,58 за баррель (+0,02% и -6,8% в пятницу).

По итогам недели Brent подешевела на 7,3%, WTI - на 9,2%. До этого Brent показывала подъем по итогам четырех недель подряд, WTI - семи.

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм заявила в выходные, что спрос на бензин в стране продолжит расти, и вероятность сохранения высоких цен остается. Июньский прогноз Минэнерго США предполагает, что цены на бензин в стране в третьем квартале составят в среднем $4,27 за галлон. По словам Грэнхольм, этот прогноз может быть пересмотрен в сторону повышения в результате мировых событий, например, если Европа прекратит закупки российской нефти.