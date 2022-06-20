Цены евробондов РФ продемонстрировали смешанную динамику на фоне противоречивых факторов

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали смешанную динамику на фоне противоречивых внешних факторов. В свою очередь американские казначейские обязательства (US Treasuries) не изменились в цене за день в силу праздничного дня в США (День освобождения от рабства), что в итоге привело к разнонаправленным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 53 базисных пункта, до 25,47% от номинала (их доходность выросла на 44 базисных пункта - до 23,64% годовых), в то время как бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 78 базисных пунктов, до 26,61% от номинала (их доходность снизилась на 59 базисных пунктов - до 22,09% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 59 базисных пунктов). Самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году выросли в цене на 15 базисных пунктов, до 19,07% от номинала (их доходность снизилась на 21 базисный пункт, до 27,71% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 18,74% от номинала (их доходность выросла всего на 0,5 базисного пункта - до 61,87% годовых), бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 65 базисных пунктов, до 19,98% от номинала (их доходность снизилась на 108 базисных пунктов, до 47,12% годовых).

Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели за день на 319 базисных пунктов, до 17,46% от номинала (их доходность выросла на 453 базисных пункта, до 41,6% годовых), самый "короткий" выпуск с погашением в 2023 году потерял в цене 13 базисных пунктов, подешевев до 26,09% от номинала (его доходность выросла на 71 базисный пункт - до 157,23% годовых). Еврооблигации РФ с погашением в 2030 году подешевели за день на 8 базисных пунктов, до 25,03% от номинала (их доходность выросла на 162 базисных пункта - до 176,8% годовых).

Противоречивые факторы

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 20 июня находилась под влиянием противоречивых факторов. С одной стороны, давление на отечественные бумаги оказывали негативные настроения, сформировавшиеся на глобальных долговых рынках в ожидании дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, в том числе ФРС США, а с другой стороны - поддержку рынку оказывали высокие цены на нефть и газ, а также укрепляющийся рубль.

Замедление роста мировой экономики, высокая инфляция и рост процентных ставок в США усиливают финансовое давление на развивающиеся рынки и подогревают опасения по поводу полноценного долгового кризиса в странах с низкими и средними доходами, пишет The Wall Street Journal. Явными признаками опасений являются высокая доходность облигаций и отток капитала в течение нескольких месяцев: инвесторы распродают активы уязвимых стран и покупают более безопасные.

Дополнительное давление на рынки развивающихся стран оказывает ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Федрезерв на минувшей неделе поднял ставку по федеральным фондам сразу на 75 базисных пунктов по итогам двухдневного заседания. В последний раз американский регулятор поднимал ставку таким шагом в 1994 году. Сейчас диапазон ставки составляет 1,5-1,75% годовых. При этом глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции не исключил возможность поднятия ставки еще на 75 базисных пунктов на следующем заседании в июле. "Конечно, сегодняшний подъем ставки на 75 базисных пунктов является необычно резким, и я не думаю, что подобные темпы повышения станут обычным делом, - сказал Пауэлл. - Однако, исходя из текущих соображений, увеличение ставки на 50 базисных пунктов или 75 базисных пунктов на июльском заседании кажется наиболее вероятным".

Подобный шаг ФРС может обернуться еще большими проблемами с задолженностью и инфляцией на развивающихся рынках в связи с ослаблением их валют и ускорением оттока капитала. Нацвалюты Бразилии, Чили и ряда других стран упали более чем на 3% к доллару за прошлую неделю. Тем временем фондовый индикатор MSCI Emerging Markets, отслеживающий акции компаний 24 развивающихся стран, потерял 4,7%. На текущий момент риск цепной реакции, когда кризис в одной стране провоцирует финансовые проблемы в других странах из-за бегства инвесторов от рисков, кажется ограниченным, однако он может усилиться без дополнительных попыток ослабить давление на обремененные задолженностью государства.

Высокая инфляция и рост процентных ставок ограничивают подъем американской экономики, тогда как Европа ощущает негативные последствия конфликта на Украине, а рост ВВП Китая сдерживается жесткой политикой властей в отношении борьбы с коронавирусом. Всемирный банк в текущем месяце ухудшил прогноз роста глобальной экономики в 2022 году до 2,9% с ожидавшихся в январе 4,1%. По итогам 2021 года подъем мирового ВВП составил 5,7%. Российско-украинский конфликт усугубил ущерб, нанесенный пандемией COVID-19, и ускорил замедление темпов роста мировой экономики, сообщал банк в своем обзоре.

По словам экономистов, многие страны, которые оказались в затруднительном финансовом положении, столкнулись с долговыми проблемами еще до пандемии из-за масштабных государственных расходов, вызванных низкими процентными ставками и значительным объемом денежных средств от частных кредиторов.