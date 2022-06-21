Экономисты Goldman предупредили о возросшем риске рецессии в США

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Экономисты американского банка Goldman Sachs Group Inc. ухудшили прогнозы роста экономики США и предупредили, что риск рецессии возрастает.

На текущий момент экономисты банка оценивают вероятность вхождения экономики в рецессию в течение следующего года в 30% по сравнению с 15% ранее. Они видят и 25%-ную условную вероятность рецессии через год, если ее удастся избежать в следующем году. Суммарная вероятность рецессии в следующие два года составляет 48% против 35% ранее.

"Сейчас мы считаем, что риск рецессии выше и больше вероятен в начале двухлетнего периода", - написали экономисты в записке для клиентов.

"Основная причина этого заключается в том, что наша базовая траектория роста теперь ниже, и мы все больше опасаемся, что Федрезерв будет вынужден дать жесткий ответ на высокую инфляцию и инфляционные ожидания потребителей, если цены на энергоносители продолжат расти, даже несмотря на то, что активность резко замедлится", - отметили они.

Федеральная резервная система (ФРС) США на минувшей неделе повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 75 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 1,5-1,75% годовых. В последний раз американский ЦБ поднимал ставку на 75 б.п. в 1994 году. С начала текущего года ставка повышена уже на 150 б.п.

Экономисты Goldman подтвердили прогноз роста ВВП США во втором квартале на 2,8%, однако ухудшили прогнозы на период с третьего квартала текущего года до конца первого квартала 2023 года и теперь ожидают роста на 1,75% в третьем квартале 2022 года, на 0,75% - в четвертом квартале 2022 года и на 1% - в первом квартале 2023 года.

Газета The Wall Street Journal накануне опубликовала результаты опроса экспертов, согласно которым вероятность рецессии в американской экономике также резко увеличилась на фоне высокого инфляционного давления в стране и агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

Согласно результатам опроса 53 экспертов, проводившегося 16 и 17 июня, вероятность рецессии в экономике США в следующие 12 месяцев составляет 44%. Для сравнения: в апреле она оценивалась в 28%, в январе - в 18%.