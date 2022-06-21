Бензин и дизельное топливо подорожали на российских АЗС
Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Стоимость летнего дизельного топлива в период с 9 по 16 июня на российских АЗС выросла значительнее, чем в предшествующие недели, цены на бензин перешли к росту, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК.
Так, стоимость летнего дизельного топлива в среднем по России выросла на 8 копеек (неделей ранее - на одну копейку), главным образом за счет Южного и Северо-Западного федеральных округов, где ЛДТ подорожало на 19 коп./литр и 4 коп./литр соответственно, а также отдельных регионов Дальневосточного округа: Еврейской автономной области (+79 коп/литр), Амурской области (+77 коп./литр), Приморского (+80 коп./литр) и Хабаровского (+71 коп./литр) краев.
При этом снижение цен на летнее дизельное топливо в отчетную неделю зафиксировано в Дагестане (-30 коп./литр), Сахалинской области (-6 коп./литр) и Крыму (-5 коп./литр).
Цены на бензин в среднем по России перешли к росту: литр АИ-95 за отчетную неделю подорожал на 2 копейки (неделей ранее подешевел на 1 коп.), АИ-92 - на 6 копеек (неделей ранее стоимость не менялась). Рост стоимости обеспечен несколькими регионами Дальнего Востока: Амурской областью (АИ-92 +6 коп./литр), Хабаровским (АИ-92 +8 коп./литр, АИ-95 +3 коп./литр) и Приморским (АИ-92 +4 коп. литр, АИ-95 +10 коп./литр) краями.
Существенное снижение цен на бензин наблюдается в Якутии (АИ-92 -1,21 руб./литр, АИ-95 -1,18 руб./литр), Дагестане (АИ-95 -44 коп./литр), ХМАО (АИ-92 -29 коп./литр, АИ-95 -22 коп./литр), Туве (-22-23 коп./литр) и Омской области (-20 коп./литр).
Ниже приводятся данные по ценам на АЗС на 16 июня, руб./литр.
|Регионы
|Аи-92
|+/- к
|Аи-95
|+/- к
|Дт-З
|+/- к
|Дт-Л
|+/- к
|16.06.2022
|09.06.2022
|16.06.2022
|09.06.2022
|16.06.2022
|09.06.2022
|16.06.2022
|09.06.2022
|Центральный округ
|47,26
|0,00
|51,29
|0,00
|52,67
|0,00
|Белгородская область
|48,08
|0,00
|52,06
|0,00
|52,86
|0,00
|Брянская область
|47,67
|0,00
|52,18
|0,00
|51,80
|0,00
|Владимирская область
|47,04
|0,00
|50,87
|0,00
|52,31
|0,00
|Воронежская область
|48,21
|0,00
|52,44
|0,00
|52,28
|0,00
|Ивановская область
|46,66
|0,00
|48,71
|0,00
|51,69
|0,00
|Калужская область
|45,90
|0,00
|49,47
|0,00
|51,84
|0,00
|Костромская область
|46,57
|0,00
|49,54
|0,00
|53,49
|0,00
|Курская область
|47,88
|0,00
|52,61
|0,00
|53,03
|0,00
|Липецкая область
|47,69
|0,00
|51,96
|0,00
|52,26
|0,00
|Москва
|47,64
|0,00
|52,78
|0,00
|53,70
|0,00
|Московская область
|46,78
|0,00
|51,68
|0,00
|52,95
|0,00
|Орловская область
|47,86
|0,00
|51,82
|0,00
|52,84
|0,00
|Рязанская область
|46,37
|0,00
|49,63
|0,00
|51,45
|0,00
|Смоленская область
|47,55
|0,00
|51,32
|0,00
|52,51
|0,00
|Тамбовская область
|48,05
|0,00
|52,09
|0,00
|52,01
|0,00
|Тверская область
|47,12
|0,00
|50,45
|0,00
|53,75
|0,00
|Тульская область
|47,55
|0,00
|51,89
|0,00
|52,54
|0,00
|Ярославская область
|46,02
|0,00
|49,27
|0,00
|52,59
|0,00
|Северо-Западный округ
|48,14
|0,00
|51,77
|0,00
|57,17
|0,27
|54,92
|0,04
|Архангельская область
|47,81
|0,00
|52,05
|0,00
|56,08
|0,25
|55,58
|-0,01
|Ненецкий АО
|50,07
|0,00
|53,45
|0,00
|58,72
|0,00
|Вологодская область
|48,44
|0,00
|51,55
|0,00
|56,88
|0,00
|Калининградская область
|51,16
|0,00
|53,95
|0,00
|56,31
|0,00
|Ленинградская область
|47,84
|0,00
|51,89
|0,00
|54,18
|0,03
|Мурманская область
|50,14
|0,00
|53,76
|0,00
|59,63
|0,00
|58,95
|0,00
|Новгородская область
|47,72
|0,00
|51,23
|0,00
|54,04
|0,01
|Псковская область
|47,62
|0,00
|51,05
|0,00
|54,43
|0,03
|Республика Карелия
|47,44
|0,00
|50,93
|0,00
|56,77
|0,00
|56,15
|0,00
|Республика Коми
|47,78
|0,00
|50,78
|0,00
|54,64
|0,00
|Санкт-Петербург
|47,78
|0,00
|51,83
|0,00
|54,28
|0,02
|Южный округ
|49,20
|0,00
|53,86
|0,00
|58,10
|0,22
|53,57
|0,19
|Астраханская область
|49,46
|0,00
|53,32
|0,00
|54,10
|0,00
|Волгоградская область
|47,75
|0,00
|52,81
|0,00
|53,09
|0,00
|Краснодарский край
|48,31
|0,00
|53,00
|0,00
|51,83
|0,00
|Республика Адыгея (Адыгея)
|48,31
|0,00
|52,92
|0,00
|51,81
|0,00
|Республика Калмыкия
|49,30
|0,00
|53,29
|0,00
|53,60
|0,00
|Ростовская область
|48,56
|0,00
|53,35
|0,00
|52,15
|0,00
|Республика Крым
|51,15
|0,00
|55,76
|0,00
|58,10
|0,22
|57,60
|-0,05
|Севастополь
|51,15
|0,00
|55,95
|0,00
|57,95
|0,00
|Северо-Кавказский округ
|48,25
|0,00
|52,52
|-0,03
|51,70
|-0,03
|Кабардино-Балкарская Республика
|48,62
|0,00
|53,15
|0,00
|51,55
|0,00
|Карачаево-Черкесская Республика
|48,32
|0,00
|52,98
|0,00
|51,69
|0,00
|Республика Дагестан
|48,00
|0,00
|51,30
|-0,44
|53,70
|-0,30
|Республика Ингушетия
|48,10
|0,00
|50,10
|0,00
|51,40
|0,00
|Республика Северная Осетия - Алания
|48,62
|0,00
|52,76
|0,00
|51,02
|0,00
|Ставропольский край
|48,51
|0,00
|53,44
|0,00
|52,40
|0,00
|Чеченская Республика
|46,25
|0,00
|50,70
|0,00
|49,60
|0,00
|Приволжский округ
|46,58
|0,00
|50,34
|0,00
|52,54
|0,00
|52,71
|0,00
|Кировская область
|45,75
|0,00
|50,11
|0,00
|52,50
|0,00
|53,53
|0,00
|Нижегородская область
|47,24
|0,00
|51,13
|0,00
|51,98
|0,00
|Оренбургская область
|46,85
|0,00
|50,62
|0,00
|53,39
|0,00
|Пензенская область
|47,24
|0,00
|50,70
|0,00
|53,37
|0,00
|Пермский край
|47,28
|0,00
|51,28
|0,00
|55,47
|0,00
|Республика Башкортостан
|46,94
|0,00
|50,05
|0,00
|52,54
|0,00
|Республика Марий Эл
|46,48
|0,00
|50,34
|0,00
|52,31
|0,00
|Республика Мордовия
|46,94
|0,00
|51,01
|0,00
|52,62
|0,00
|Республика Татарстан (Татарстан)
|45,88
|0,00
|49,40
|0,00
|52,50
|0,00
|52,23
|0,00
|Самарская область
|45,93
|0,00
|50,09
|0,00
|52,74
|0,00
|52,42
|0,00
|Саратовская область
|47,26
|0,00
|50,87
|0,00
|52,78
|0,00
|Удмуртская Республика
|46,72
|0,00
|50,45
|0,00
|52,50
|0,00
|52,99
|0,00
|Ульяновская область
|46,12
|0,00
|49,93
|0,00
|52,50
|0,00
|52,26
|0,00
|Чувашская Республика - Чувашия
|46,42
|0,00
|49,98
|0,00
|52,50
|0,00
|52,08
|0,00
|Уральский округ
|45,70
|-0,03
|49,37
|-0,03
|57,64
|0,00
|54,82
|0,00
|Курганская область
|45,24
|0,00
|49,20
|0,00
|54,43
|0,00
|Свердловская область
|46,49
|0,00
|49,89
|0,00
|53,98
|0,00
|Тюменская область
|46,80
|0,00
|51,44
|0,00
|55,36
|0,00
|Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
|47,39
|-0,29
|50,98
|-0,22
|58,23
|0,00
|58,50
|0,00
|Челябинская область
|44,58
|0,00
|48,70
|0,00
|53,31
|0,00
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|44,41
|0,00
|46,88
|0,00
|57,44
|0,00
|55,96
|0,00
|Сибирский округ
|45,64
|-0,02
|48,45
|-0,02
|55,82
|0,00
|Алтайский край
|44,91
|0,00
|47,17
|0,00
|53,96
|0,00
|Республика Алтай
|45,74
|0,00
|48,00
|0,00
|55,06
|0,00
|Иркутская область
|48,01
|0,00
|50,74
|0,00
|57,15
|0,00
|Кемеровская область
|45,06
|0,00
|48,79
|0,00
|53,95
|0,00
|Красноярский край
|45,82
|0,00
|48,93
|0,00
|55,83
|0,00
|Новосибирская область
|45,98
|0,00
|49,26
|0,00
|56,96
|0,00
|Омская область
|45,64
|-0,20
|48,81
|-0,20
|55,44
|0,00
|Республика Тыва
|47,41
|-0,22
|48,96
|-0,23
|61,87
|0,00
|Республика Хакасия
|46,05
|0,00
|49,25
|0,00
|56,10
|0,00
|Томская область
|44,63
|0,00
|46,96
|0,00
|56,39
|0,00
|Дальневосточный округ
|52,86
|-0,65
|54,89
|-0,74
|67,51
|0,00
|60,01
|-0,72
|Амурская область
|49,74
|0,06
|52,54
|-0,09
|57,33
|0,77
|Республика Бурятия
|48,24
|0,00
|50,79
|0,00
|55,82
|0,00
|Еврейская автономная область
|50,22
|0,00
|52,36
|-0,10
|57,23
|0,79
|Забайкальский край
|48,31
|0,00
|50,65
|0,00
|56,99
|0,00
|Камчатский край
|54,54
|0,00
|58,67
|0,00
|62,34
|0,00
|Магаданская область
|57,50
|0,00
|59,50
|0,00
|64,10
|0,00
|Приморский край
|50,06
|0,04
|50,90
|0,10
|56,68
|0,80
|Республика Саха (Якутия)
|59,18
|-1,21
|60,31
|-1,18
|69,34
|0,00
|69,34
|0,00
|Сахалинская область
|51,68
|-0,05
|53,38
|-0,06
|61,57
|-0,06
|Хабаровский край
|49,52
|0,08
|51,64
|0,03
|56,56
|0,71
|Чукотский автономный округ
|60,00
|0,00
|63,00
|0,00
|62,00
|0,00
|Среднее по России
|47,67
|0,06
|51,37
|0,02
|57,99
|0,13
|54,02
|0,08