"СовЭкон" повысил прогноз урожая пшеницы в РФ до 89,2 млн тонн

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Аналитический центр "СовЭкон" повысил прогноз урожая пшеницы в России в 2022 году на 0,6 млн тонн, до новой рекордной отметки в 89,2 млн тонн.

Оценка площадей под яровой пшеницей повышена до 12,65 млн га с 12,1 млн на фоне более высоких темпов посевной, говорится в сообщении "СовЭкона". Оценка урожайности яровой пшеницы повышена до 1,82 тонны с гектара с 1,7 тонны благодаря улучшению погодных условий, главным образом, в Поволжье и на Урале.

Улучшение перспектив урожая яровой пшеницы полностью компенсировало растущие проблемы с урожаем озимой пшеницы, оценка урожайности которой была снижена до 3,89 тонны с га с 4 тонн из-за засушливой и жаркой погоды на юге.

Следующие несколько недель будут очень важны для прогнозов урожая пшеницы в РФ – начнут поступать первые данные об урожайности на юге, отметил руководитель "СовЭкона" Андрей Сизов (его слова приводятся в сообщении).

Еще одним фактором станет публикация официальных данных о посевах озимых, которая обычно происходит в июле. Рынок часто ошибается в своих оценках. Например, в 2021 году опубликованные данные о неожиданно маленькой площади из-за гибели посевов зимой привели к снижению прогнозов по урожаю и росту цен на пшеницу более чем на 20% в июле-августе, отмечают аналитики.