Рынок акций РФ просел ниже 2360п по индексу МосБиржи из-за укрепления рубля

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник скорректировался вниз в ожидании новых антироссийских санкций Запада, которые могут затронуть сектор золота, а также на фоне новой волны укрепления рубля; индекс МосБиржи откатился ниже 2360 пунктов, растеряв весь рост начала недели, при этом выросли бумаги девелоперов во главе с ПАО "Группа компаний ПИК" (+9,5%) на ожиданиях господдержки сектора.

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился до 2358,81 пункта (-1,9%, утром индекс поднимался выше 2415 пунктов), индекс РТС вырос до 1379,97 пункта (+1,7%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 4,5%.

Доллар упал до 53,84 рубля (-1,79 рубля).