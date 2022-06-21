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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Банки РФ в мае нарастили средства юрлиц на 2,2%, средства физлиц - на 0,8%

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Средства юридических лиц в российских банках в мае значительно выросли - на 859 млрд рублей, или на 2,2%, преимущественно у компаний нефтегазовой отрасли, говорится в обзоре ЦБ РФ "О развитии банковского сектора".

Регулятор отмечает, что увеличились как рублевые остатки корпоративных клиентов банков (+425 млрд рублей), так и валютные (+$6,1 млрд, или +434 млрд рублей). "Такой существенный приток в значительной степени может быть обусловлен высокими ценами на сырьевые товары и ростом выручки экспортеров", - считает ЦБ.

В апреле средства юрлиц выросли на 0,2% (или на 78 млрд рублей).

Средства населения в мае увеличились на 257 млрд рублей, или на 0,8%, после роста в апреле на 3,8% (на 1,264 трлн рублей). ЦБ отмечает, что валютные остатки физлиц в мае росли активнее рублевых (валюта: +$2,2 млрд, или +159 млрд рублей; рубли: +98 млрд рублей), особенно если учитывать, что часть рублевого притока связана с социальными выплатами на детей с 1 мая (общий объем выделенных средств составляет 363 млрд рублей).

"Рост валютных размещений физлиц, вероятно, связан с конвертацией рублевых средств на фоне существенного укрепления рубля к доллару и евро, а также со снижением ставок по рублевым вкладам", - отмечает Банк России.

Валютизация депозитов, по мнению ЦБ, создает дополнительные риски для банков, так как для балансирования валютной позиции они должны покупать валюту и размещать ее, рискуя столкнуться с "заморозкой" при расширении санкций. "Поэтому банки могут стараться уменьшать объем своих валютных операций, в том числе отказываться от предложения клиентам валютных продуктов, хотя некоторые действуют слишком радикально, устанавливая повышенные комиссии по существующим счетам", - подчеркивает регулятор.

Прирост средств на счетах эскроу в мае существенно сократился и составил 38 млрд рублей, или +1,0% (в апреле: +113 млрд рублей, +3,1%), на фоне низкого спроса на жилье на первичном рынке, что косвенно подтверждается достаточно низкими ипотечными выдачами.

Государственные средства в банках в мае увеличились на 691 млрд рублей (+7,9%), что в том числе позволило банкам снизить задолженность перед Банком России на 512 млрд рублей (-13,8%).

ЦБ РФ
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