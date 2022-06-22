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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:40

Инфляция в Великобритании в мае обновила максимум более чем за 40 лет

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Великобритании в мае 2022 года подскочили на 9,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с апрелем, когда она составила 9%, и обновила максимум более чем за 40 лет.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем также прогнозировали майскую инфляцию на уровне 9,1%.

Потребительские цены выросли на 0,7% относительно предыдущего месяца после скачка на 2,5% в апреле. Эксперты в среднем ожидали повышения на 0,6%.

Рост инфляционного давления в Великобритании преимущественно связан с повышением цен на продукты питания и энергоносители, включая электричество, газ и бензин, отмечают в ONS.

Цены без учета продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (базовая инфляция, CPI Core) в мае повысились на 5,9% в годовом выражении и на 0,5% относительно предыдущего месяца. В апреле их подъем составил соответственно 6,2% и 0,7%.

Розничные цены (индекс RPI) взлетели на 11,7% в годовом выражении после роста на 11,1% месяцем ранее. Именно индекс RPI используется британскими работодателями при проведении переговоров о зарплате. Разница в динамике индексов CPI и RPI связана с учетом затрат на жилье в RPI, а также разным весом авиатарифов, страхования и цен на бензин. По сравнению с предыдущим месяцем индекс RPI увеличился на 0,7% (3,4% в апреле).

Великобритания
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