Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:40

Доллар опустился ниже 53 рублей впервые с 3 июня 2015 года

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Доллар США и евро падают на Московской бирже в среду утром. Доллар опустился ниже 53 рублей впервые с 3 июня 2015 года, евро падал почти до 55 рублей впервые с 26 мая 2015 года.

Курс доллара США составил 52,92 руб. в 10:28, что на 86 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 55,14 руб., подешевев на 1,13 рубля. В моменте евро снижался до отметки 55,01 руб. впервые с 26 мая 2015 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 97,2 копейки - до 53,9 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает уверенно расти к доллару и евро на фоне спроса на рублевую ликвидность перед пиком налоговых платежей июня. Общую поддержку нацвалюте оказывает валютный "навес", обусловленный заметным превышением экспортных доходов над затратами на импорт в условиях приостановки действия бюджетного правила.

курсы валют рубль доллар евро
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Евро опустился ниже 56 рублей впервые с 27 мая 2015 года

Ведомства задумались о доступе электроники из ЕАЭС на рынок госзакупок РФ

Ведомства задумались о доступе электроники из ЕАЭС на рынок госзакупок РФ

Цена нефти Brent снизилась до $111,27 за баррель

Ирландия заморозила связанные с РФ подсанкционные активы на 1,72 млрд евро

Ирландия заморозила связанные с РФ подсанкционные активы на 1,72 млрд евро

Минцифры и ФАС проверят обоснованность резкого роста тарифов Tele2

Минцифры и ФАС проверят обоснованность резкого роста тарифов Tele2

Банк "Солидарность" приостановил прием вкладов в евро

Рубль завершил торги на семилетних максимумах к доллару и евро

Доллар опустился ниже 54 рублей впервые с 24 июня 2015 года

Минфин предложил ввести налоговый вычет для импортируемого и проданного в РФ бензина

Минфин предложил ввести налоговый вычет для импортируемого и проданного в РФ бензина

Евро опустился до 57 рублей впервые с 28 мая 2015 года

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });