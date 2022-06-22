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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

ЦБ решил расширить тарифный коридор по ОСАГО из-за резкого подорожания запчастей

ЦБ решил расширить тарифный коридор по ОСАГО из-за резкого подорожания запчастей
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Банк России предлагает расширить коридор базового тарифа по ОСАГО для большинства категорий автовладельцев на 26% в обе стороны в связи с резким подорожанием запчастей, говорится в сообщении регулятора.

Для легковых автомобилей граждан базовая ставка тарифа по ОСАГО будет устанавливаться страховщиками индивидуально для каждого водителя в диапазоне 1646-7535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширится на 17,8% в обе стороны.

ОСАГО ЦБ РФ
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