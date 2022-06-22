I полугодие для акций США может стать худшим с Великой депрессии, для облигаций - с 1788г

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Американский фондовый индекс S&P 500 вступил в "медвежий" тренд в конце прошлой недели и может закончить полугодие худшим падением с 1932 года, а динамика рынка акций во втором полугодии будет зависеть от того, сможет ли экономика США избежать рецессии, полагают аналитики Deutsche Bank.

С начала года S&P 500 потерял 21%, пишет MarketWatch.

"Если мы не увидим рецессии в течение этого периода, рынкам будет трудно оставаться такими же "медвежьими", и мы можем увидеть исторический отскок, - написал стратег банка Джим Рид в записке для клиентов. - Однако если мы получим явные сигналы о рецессии, то трудно будет ожидать восстановления рынков".

Deutsche Bank прогнозирует, что рецессия в США начнется только в 2023 году, однако "риск более раннего наступления явно возрастает в связи с ухудшением финансовых условий и резким падением доверия потребителей и бизнеса", сказал Рид.

Для рынка американских государственных облигаций первое полугодие вообще может стать худшим с 1788 года, отметил аналитик. Это значит, что портфели инвесторов, придерживающихся стратегии 60/40 (60% акций и 40% облигаций), окажутся глубоко в "красной зоне".