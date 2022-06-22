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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:08

"СовЭкон" отметил падение цен на подсолнечник в РФ до минимума с осени 2020 г.

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Цены на подсолнечник в РФ упали до минимума с осени 2020 года, сообщает аналитический центр "СовЭкон".

По итогам минувшей недели они составили 29 675 рублей за тонну (средние цены в европейской части России, без НДС), что на 3 025 рублей ниже, чем неделей ранее.

"На цены оказывает давление крепкий рубль, рекордные запасы к концу сезона и необходимость для части фермеров освобождать мощности по хранению в преддверии нового урожая", - говорится в сообщении.

Экспортные цены на подсолнечное масло опустились на $10, до $1 810 за тонну (FOB), внутренние - на 6 000 рублей, до 87 675 рублей за тонну (с НДС).

Как считают эксперты, в ближайшее время при сохранении валютного курса на текущих уровнях или ниже рынок масла продолжит снижаться. "Цены на подсолнечник также, вероятно, останутся под давлением. Однако текущие котировки очень низки относительно цен на масло, что в недалекой перспективе может поддержать рынок", - прогнозируют они.

СовЭкон
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