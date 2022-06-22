Зерновики Сибири предупредили о риске снижения экспортного потенциала региона

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Производители зерна Сибири предупреждают о снижении экспортного потенциала региона из-за действующей в РФ системы экспортных ограничений и дискриминационной политики Казахстана в сфере железнодорожных перевозок. Они просят принять меры для снижения этих рисков. Об этом говорится в двух письмах "Опоры России", адресованных председателю комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексею Майорову. С их копиями ознакомился "Интерфакс".

Общественная организация ссылается на многочисленные обращения от производителей - экспортеров зерна из Сибири, которые поступают в ее адрес.

Квотирование экспорта зерна из Сибири

Первое письмо касается необходимости совершенствования механизма квотирования экспорта зерна из сибирских регионов. В нем сообщается, что действующая система экспортных ограничений, в основе которой лежат экспортные пошлины и квота, привела к сокращению активных участников ВЭД и ослаблению экспортного потенциала. Это, в частности, связано с тем, что рынки зерна и продукции его переработки в Китае и странах Юго-Восточной Азии ограничены пропускной способностью Восточного полигона Транссибирской магистрали. Кроме того, "с 2020 года из сибирских регионов не субсидируется железнодорожный тариф на перевозку зерновых грузов в порты юга, из-за чего транспортные издержки до экспортных рынков Азово-Черноморского бассейна достигают 50% себестоимости выращенного в Сибири зерна и предопределяют его ценовую неконкурентоспособность", говорится в письме.

В результате сибирские экспортеры находятся в неравном положении, а основные объемы экспортных поставок обеспечивают крупные игроки Южного и Центрального федеральных округов. "Они обладают конкурентными преимуществами в виде оптимального географического положения и эффективной логистики", - констатируется в письме.

Угроза полного исчезновения сибирских экспортеров зерна

"Уже в краткосрочной перспективе применение исторического принципа распределения квот приведет практически к полному исчезновению экспортеров зерна в Сибирском федеральном округе", - предупреждают авторы письма. Они предлагают диверсифицированный подход к определению размера квот для экспортеров Сибири, который может заключаться "в формульном применении повышающего коэффициента 4 и более, выравнивающего объективные ограничения, что позволит достичь обоснованного размера квот для экспорта зерна из Сибири".

В качестве еще одной проблемы, ограничивающей экспорт зерна из Сибири, в письме называется тот факт, что "поставки на перспективные рынки стран Средней Азии практически полностью заблокированы политикой Казахстана в сфере регулирования тарифов на транзитные железнодорожные перевозки".

В связи с этим "Опора России" во втором письме к сенаторам просит инициировать обсуждение с органами власти возможности применения единообразного железнодорожного тарифа для российских и казахстанских грузоотправителей при перевозках по территории Казахстан в направлении третьих стран.

Как сообщается в письме, перспективными направлениями для продукции АПК сибирских регионов исторически являются дефицитные рынки стран Средней Азии, в частности, Узбекистана, Таджикистана, Туркмении, а также связанных с РФ сетью железных дорог рынки Афганистана, Пакистана и северо-западной части Китая.

"Дискриминационная тарифная политика Казахстана"

"Однако доступ к этим рынкам для них практически полностью блокирован из-за дискриминационной тарифной политики в области железнодорожных перевозок, осуществляемой Казахстаном", - говорится в письме. Его авторы поясняют, что железнодорожные тарифы внутри Казахстана и транзитные тарифы при поставках грузов из РФ через республику существенно различаются: транзитные тарифы выше более чем в четыре раза. Это обстоятельство делает российских экспортеров неконкурентоспособными на рынках Центральной Азии.

"Одновременно с этим сложившаяся тарифная политика стимулирует "серый" экспорт зерна из регионов Сибири в Казахстан. Эта проблема сохраняется на протяжении пяти последних лет. Вопрос выравнивания тарифов на железнодорожные перевозки через Казахстан и нормализации конкурентной среды неоднократно ставился перед Евразийской экономической комиссией, однако положительный результат достигнут не был", - говорится в письме.

Профицит зерна в сибирских регионах в этом году может составить почти 6 млн тонн (с учетом переходящих запасов). По оценке региональных органов власти и экспертов, урожай зерна здесь превысит 16 млн тонн при внутреннем потреблении 10,4-10,8 млн тонн. Для устойчивого развития сельского хозяйства, а также пищевой и перерабатывающей промышленности из Сибирского федерального округа необходимо ежемесячно вывозить не менее 500 тыс. тонн зерна и продукции его переработки, в том числе на экспорт, считают авторы обращений.