Фондовые индексы Европы завершили торги снижением после трехдневного роста

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Фондовые индексы большинства стран Западной Европы завершили торги в среду снижением после роста по итогам трех дней подряд.

Участники рынка оценивали выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената Конгресса США.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов снизился на 0,7% - до 405,74 пункта.

Германский индикатор DAX упал на 1,11%, британский FTSE 100 - на 0,9%, французский CAC 40 - на 0,81%, итальянский FTSE MIB - на 1,4%, IBEX 35 - на 1,1%.

Федрезерв планирует продолжать цикл ужесточения ставок до тех пор, пока не увидит явных доказательств того, что инфляция в США замедляется, приближаясь к целевым 2%, сказал Пауэлл.

"В ближайшие месяцы мы будем ждать веских признаков того, что инфляция замедляется", - отметил Пауэлл.

"У нас есть как необходимые инструменты, так и решимость, которая потребуется, чтобы восстановить ценовую стабильность", - добавил глава ФРС.

Отвечая на вопросы сенаторов, глава ФРС отметил, что риски рецессии "в настоящее время не особенно повышенные", добавив, что экономика США сильна, а потребители и бизнес находятся "в хорошей форме".

В свою очередь, сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен в ходе слушаний заявила, что ФРС должна убедиться, что повышение процентных ставок не навредит американской экономике.

Трейдеры также оценивали статистические данные об инфляции в Великобритании.

Потребительские цены в Великобритании в мае подскочили на 9,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS). Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с апрелем, когда она составила 9%, и обновила максимум c 1982 года. Усиление инфляционного давления в Великобритании преимущественно связано с подорожанием продуктов питания и энергоносителей, включая электричество, газ и бензин.

Цены производителей в Великобритании в мае выросли максимально с 1977 года на фоне подъема стоимости сырьевых товаров. По данным ONS, индекс PPI подскочил на 15,7% в годовом выражении после подъема на 14,7% месяцем ранее.

Лидером падения среди компонентов Stoxx 600 являются акции германского сталепроизводителя Voestalpine AG, которые подешевели на 13,1%.

Также существенно просели бумаги бельгийской Umicore SA, цена которых упала на 8%. Крупнейший в Европе производитель комплектующих для электромобильный отрасли представил новую стратегию развития, согласно которой к 2030 году планируется удвоить выручку по сравнению с 4 млрд евро по итогам прошлого года. Также компания намерена инвестировать около 5 млрд евро в период 2022-2026 гг.

Котировки бумаг Micro Focus International упали на 16,2%. Разработчик программного обеспечения для предприятий сократил доналоговый убыток в первом финполугодии, которое завершилось 30 апреля, до $42,9 млн по сравнению с $280 млн годом ранее, выручка сократилась до $1,27 млрд с $1,43 млрд.

Цена акций Credit Agricole снизилась на 1,6%. Французский банк представил план развития на период до 2025 года, предусматривающий привлечение новых клиентов, увеличение чистой прибыли и запуск двух направлений бизнеса. К 2025 году он намерен привлечь 1 млн новых клиентов в сфере розничных банковских операций и увеличить чистую прибыль до 6 млрд евро.

Великобритания продлила продажу акций банка NatWest Group Plc (бывший Royal Bank of Scotland) до августа 2023 года. В настоящее время казначейству принадлежит 5,09 млрд акций банка, или 48,5% голосующих прав. В течение года будет продано не более 15%. Котировки акций NatWest выросли на 3%.

Бумаги JD Sports Fashion Plc подорожали на 6,6% после того, как британский ритейлер сообщил о росте прибыли. За фингод, который закончился 29 января, компания получила доналоговую прибыль в размере 654,7 млн фунтов стерлингов ($803,8 млн) против 324 млн фунтов годом ранее. Выручка поднялась до 8,56 млрд фунтов с 6,17 млрд фунтов. Аналитики в среднем прогнозировали прибыль на уровне 866 млн фунтов при выручке в 8,38 млрд фунтов, согласно данным FactSet.