Фондовые индексы США снизились в среду после выступления главы ФРС в Сенате

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили умеренным снижением торги в среду после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Федрезерв планирует продолжать цикл ужесточения ставок до тех пор, пока не увидит явных доказательств замедления инфляции в США и приближения показателя к целевому уровню в 2%, сказал Пауэлл в ходе выступления в банковском комитете Сената.

"В ближайшие месяцы мы будем ждать веских признаков того, что инфляция замедляется", - отметил Пауэлл.

В настоящее время ключевая ставка по-прежнему находится на сравнительно низком уровне, и Федрезерву потребуется поднять её выше 2,5% - то есть выше уровня, считающегося нейтральным, добавил он. Нейтральной ставкой считается такой уровень, при котором рост экономики не замедляется и не стимулируется.

"Для начала устойчивого ралли фондового рынка нам нужно увидеть, что инфляция и "ястребиный" настрой Федрезерва достигли пика", - отметил основатель Sevens Report Research Том Эссейе.

Акции Tesla подешевели на 0,4% по итогам торгов в Нью-Йорке после роста на 9,4% накануне. Ранее глава компании Илон Маск сообщил о планах сократить штат сотрудников на 3,5%.

Котировки La-Z-Boy Inc. увеличились на 7,9% после того, как производитель мебели отчитался о лучшей, чем ожидалось, отчетности за минувший финквартал.

Капитализация консалтинговой компании Korn Ferry выросла на 5,2%, также благодаря сильной квартальной отчетности и позитивному прогнозу.

Рыночная стоимость Chesapeake Energy снизилась на 0,9% на фоне падения цен на энергоносители и несмотря на сообщение компании об увеличении программы выкупа своих акций вдвое - до $2 млрд. Она будет действовать до конца 2023 года.

Другая энергетическая компания, Diamondback Energy, объявила об изменении дивидендной политики. Совет директоров компании одобрил план, согласно которому с третьего квартала на выплаты акционерам будет направляться не менее 75% свободных денежных средств по сравнению с нынешними 50%, говорится в сообщении. Акции Diamondback подешевели на 4,7%.

Значение Dow Jones Industrial Average снизилось на 0,15% - до 30483,13 пункта.

Лидерами снижения в индексе стали бумаги Dow Inc. (-4,75%), а также Caterpillar Inc. и Chevron Corp. (-4,4%). В числе лидеров роста оказались акции UnitedHealth Group (+1,95%), а также Johnson & Johnson и Procter & Gamble Co. (+1,6%).

Standard & Poor's 500 понизился на 0,13% - до 3759,89 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 0,15% и составил 11053,08 пункта.