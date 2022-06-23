Лицензии на Тамбейскую группу оформлены на СП с "РусГазДобычей" "Газпром добыча Тамбей"

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Лицензии на месторождения Тамбейской группы – Западно-Тамбейское, Северо-Тамбейское и Тасийское – 22 июня переоформлены на совместное предприятие "Газпрома" и "РусГазДобычи" ООО "Газпром добыча Тамбей", свидетельствуют материалы Росгеолфонда.

Как сообщалось, в октябре 2021 года они были переоформлены с головной компании ПАО "Газпром" на дочернее ООО "Газпром недра".

Как сообщалось, запасы кластера составляют более 5,2 трлн куб. м газа и 380 млн тонн нефти и газового конденсата, добыча газа на трех месторождениях оценивается в 55 млрд куб. м в год.

Газ Тамбейского месторождения характеризуется высоким содержанием этана. Поэтому оно наряду с месторождениями Надым-Пур-Тазовского региона станет сырьевой базой для Комплекса по переработке этансодержащего газа в районе п. Усть-Луга Ленинградской области.