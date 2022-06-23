Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Карты "Мир" начал принимать еще один турецкий банк

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Карты платежной системы "Мир" начал принимать еще один турецкий банк – HalkBank, следует из информации на официальном сайте платежной системы.

"На территории Турции вы можете снимать наличные и оплачивать покупки в устройствах банков Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank, DenizBank и Halkbank", - подтвердили "Интерфаксу" в техподдержке платежной системы.

Там также напомнили, что некоторые банки могут самостоятельно принимать решение о приостановке обслуживания в сети своих устройств карт российских банков, которые находятся под блокирующими санкциями, и отклонять на своей стороне операции по картам "Мир".

Ранее первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова сообщала, что карта "Мир" в Турции принимается примерно на 50%.

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил 18 мая, что терминалы для оплаты картой "Мир" появятся в турецких отелях и гостиницах.

Сейчас карты "Мир" принимаются в 10 странах: Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

Турция Halkbank
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Nike решил уйти с российского рынка

Nike решил уйти с российского рынка

Цена на газ в Европе превысила $1500/тыс. куб. м впервые с марта текущего года

Силуанов объяснил, что РФ вынуждена платить по евробондам в рублях

Минфин расплатился по евробондам "Россия-2027" и "Россия-2047" в рублях

ЦБ РФ анонсировал фактическую отмену репатриации валютной выручки

ЦБ РФ анонсировал фактическую отмену репатриации валютной выручки

FT сообщила о риске искусственного затягивания ремонта "Северного потока"

FT сообщила о риске искусственного затягивания ремонта "Северного потока"

Промсвязьбанк может купить СМП-банк

Промсвязьбанк может купить СМП-банк

США предположили, что снижение цен на нефть связано с ее закупками КНР и Индией у РФ

США предположили, что снижение цен на нефть связано с ее закупками КНР и Индией у РФ

Катастрофа, апокалипсис и другие оценки ситуации в лесопромышленной отрасли. Обобщение

Катастрофа, апокалипсис и другие оценки ситуации в лесопромышленной отрасли. Обобщение

В Думу внесли законопроект о выплате в рублях по суверенным евробондам РФ

В Думу внесли законопроект о выплате в рублях по суверенным евробондам РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });