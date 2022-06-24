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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:40

Мировой товарооборот в апреле упал по итогам второго месяца подряд

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Глобальные торговые потоки в апреле резко снизились по сравнению с предыдущим месяцем, в том числе из-за вызванных пандемией COVID-19 локдаунов в Китае, ослаблением потребительского спроса и военной спецоперации России на Украине.

Индикатор мирового товарооборота, разработанный The Wall Street Journal, упал на 2,1% с учетом сезонной корректировки. При этом в марте он опустился на 0,4%.

Сокращение торговых потоков произошло из-за того, что украино-российский конфликт привел к нарушению поставок широкого спектра ключевых товаров. Между тем политика "нулевой терпимости" Китая при борьбе с коронавирусом привела к приостановке работы предприятий в ряде регионов страны.

Одним из последствий конфликта также является нехватка кадров: в 2021 году почти 15% экипажей грузовых судов в мире состояли из русских или украинцев, отмечает WSJ.

В то же время индикатор мирового товарооборота в апреле относительно того же месяца 2021 года увеличился на 4,8%.

Организация экономического сотрудничества и развития в июне опубликовала прогноз, согласно которому торговые потоки вырастут на 5% в этом году, что вдвое меньше темпов роста, зарегистрированных в 2021 году.

Для расчета предварительного показателя WSJ использует данные из восьми стран шести регионов мира. В совокупности на эти страны в 2019 году приходилось 39,1% мирового экспорта товаров в стоимостном выражении, согласно данным Всемирной торговой организации. Для учета остальных государств WSJ применяет коэффициенты масштабирования, исходя из размера доли каждого региона.

ВТО
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