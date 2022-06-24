Госкомпании заключили в I квартале договоры на 3,3 трлн рублей

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Госкомпании заключили в I квартале текущего года 423,9 тыс. договоров на 3,3 трлн рублей, что в денежном выражении на 25% меньше аналогичного показателя 2021 года. Об этом говорится в отчете Минфина РФ о мониторинге применений закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ).

Всего в I квартале госкомпании разместили 266,2 тыс. извещений о проведении закупок на 2,2 трлн рублей. Это на 5% и на 50% меньше, чем годом ранее – 279,2 тыс. извещений на 4,5 трлн рублей. Такое снижение стоимостного объема закупок объясняется тем, что в базисном периоде (I квартал 2021 года) один заказчик провел ряд крупных закупок.

Немногим более половины этих закупок, 58%, проводились конкурентными способами – 154 тыс. извещений на 1,7 трлн рублей. Соответственно, 111,7 тыс. закупок на 569 млрд рублей проводились неконкурентными способами. При этом долю закупок у единственного поставщика пришлось около 80 тыс. закупок на 840 млрд рублей.

Из всех этих закупок состоявшимися были признаны 117,9 тыс. закупок (44%) на 765 млрд рублей (33%). Еще 76,9 тыс. закупок (29%) на 619 млрд рублей (27%) были признаны не состоявшимися.

При этом в материалах Минфина отмечается, что в отчете отсутствуют данные о результатах осуществления 27% закупок, извещения о проведении которых были опубликованы в I квартале. По предположению министерства, отсутствие такой информации связано с вступлением в силу правительственного постановления, согласно которому госкомпании, находящиеся под антироссийскими санкциями не должны размещать в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок информацию о проведения своих закупок.

Почти половина не состоявшихся закупок (35,8 тыс. закупок на 306 млрд рублей), тем не менее, завершилась подписанием договоров. Это на 35% (в количественном и денежном отношении) меньше, чем годом ранее.

Из 423,9 тыс. договоров на 3,3 трлн рублей, заключенных в I квартале 2022 года, 17% в количественном и 39% в денежном выражении заключены по результатам закупок, которые были проведены в IV квартале 2021 года. При этом 157 тыс. договоров на 792 млрд были заключены по результатам закупок, проведенных конкурентными способами, а 90,5 тыс. договоров на 338 млрд рублей - по результатам неконкурентных закупок. Еще по 195,4 тыс. договорам на 1,2 трлн рублей извещения о проведении закупок не размещались в ЕИС.

Кроме того, в отчете Минфина отмечается, что в I квартале текущего года уровень конкуренции незначительно снизился – до 1,48 заявки на одну закупу против 1,96 заявки на одну закупку годом ранее.

Также снизился объем полученной госкомпаниями в результате закупок экономии - до 8,8 млрд рублей с 9 млрд рублей годом ранее.

Как сообщалось, в 2021 году госкомпании заключили 1,68 млн договоров на общую сумму 22,9 трлн рублей, что на 13% больше аналогичного показателя 2020 года (20 трлн рублей).