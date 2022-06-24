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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:40

В Думе предложили расширить перечень необлагаемых налогом на прибыль доходов для ООО

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Прекращенные в 2022 году обязательства российских обществ с ограниченной ответственностью (ООО) по оплате доли своим иностранным участникам, вышедшим или исключенным по решению суда из числа участников компании в 2022 году, не будут учитываться при определении налоговой базы. Такую поправку комитет Госдумы по бюджету на заседании в пятницу рекомендовал принять за основу.

Эту поправку к правительственному законопроекту №136059-8 предложила замглавы комитета ГД по бюджету Ольга Ануфриева.

Поправка расширяет список необлагаемых налогом на прибыль доходом ООО. Дополнения предлагается внести в подпункт 21.5 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса РФ, который появился в кодексе в марте текущего года. Тогда компаниям разрешили не включать в налоговую базу по налогу на прибыль доходы от прощенных им иностранными кредиторами сумм займов и кредитов, оформленных до 1 марта 2022 года.

Госдума
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