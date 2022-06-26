Заявка "Газпрома" на транзит по Украине составила 42,1 млн куб. м

Латвия почти остановила закачку в ПХГ, портя общую статистику ЕС

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - "Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит газа на воскресенье в объеме 42,1 млн куб. м, свидетельствуют данные украинской компании. Показатель в субботу был также 42,1 млн куб. м.

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,1 млн куб. м на 26 июня. Заявка на ГИС "Сохрановка" была отклонена".

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через ГИС станцию "Сохрановка", ссылаясь на то, что не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". "Газпром" считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Спотовые цены на газ в Европе на фоне частичной блокировки Канадой работы "Северного потока" выросли до $1375 за тысячу кубометров. На скачок цен в Европе отреагировали и цены в Азии - августовский фьючерс на спотовый индекс JKM Platts (Japan Korea Marker - отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) вырос до $1324.

Европа продолжает закачку газа в подземные хранилища. На данный момент официально публикуемые данные о резервах составляют 56,21%, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe. Прирост за последние сутки составил 0,29. Текущий уровень запасов в ПХГ Европы отстает от среднего за пять лет на 1,6 процентных пункта. В июне темпы закачки газа соответствуют среднему уровню за последние пять лет.

Общая картина закачки по ЕС портится показателями закачки в Латвии. С середины недели закачка газа в Инчукалнское ПХГ резко сократилась, приблизившись к нулевым значениям. Текущий уровень заполненности Инчукалнского хранилища составляет 43,83%, что существенно отстает от среднего уровня по Европе.

С этого года ЕС ввел жесткое регулирование использования подземных хранилищ. К началу сезона отбора в 2022 году запасы должны быть не менее 80% от мощности ПХГ, в последующие - 90%.

Европейские терминалы по приему СПГ в июне работают в среднем с производительностью 63% от своей мощности (24 июня было 56%) при 65% в среднем за май. Пока что регион остается премиальным рынком для СПГ, так как цены в Азии немного уступают европейским хабам. Однако скоро ситуация может измениться, так как Китай снимает действовавшие в первом полугодии карантинные ограничения для профилактики коронавируса, что может сказаться на емкости рынка в АТР.

Выработка электроэнергии за счет ветра в Европе на прошлой неделе обеспечила 11,7% энергобаланса по ЕС, а за 6 дней текущей недели - 9,6%, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.