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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:43

Переработчики пластмасс призвали вернуть импортные пошлины на изделия из пластика

Переработчики пластмасс призвали вернуть импортные пошлины на изделия из пластика
Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Союз переработчиков пластмасс (СПП) обратился к первому вице-премьеру Андрею Белоусову с просьбой отменить решение комиссии ЕЭК, принятое 17 марта, об обнулении ввозных пошлин на пленки и изделия из пластмасс до сентября, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо.

Аналогичные письма организация направила в Минэнерго РФ и Госдуму.

Как отмечается в обращении, отказ от импортных пошлин уже нанес экономический ущерб переработчикам пластмасс на сумму свыше 7 млрд руб.

В частности, предприятия сократили выпуск продукции, в ряде случаев в мае и июне произошли остановки, связанные с недозагрузкой мощностей.

"Ситуация усугубляется укреплением отечественной валюты в сравнении с евро и долларом США, что приводит к падению конкурентоспособности российских предприятий и удорожанию отечественного полимерного сырья на российском рынке", - говорится в документе.

То есть, пояснил "Ъ" гендиректор СПП Петр Базунов, когда "СИБУР" (крупнейший производитель полимеров в РФ) сдерживал цены на свою продукцию в марте, она была действительно дешевой по сравнению с другими мировыми поставщиками. Но так как компания не учла в своем ценообразовании укрепление рубля, сейчас стоимость ее продукции в долларах соответствует импортному паритету, и тонна сырья в Китае с учетом доставки стоит столько же, сколько на внутреннем рынке РФ.

Это делает российские готовые изделия из полимеров неконкурентными. И вместо того, чтобы вывозить готовую продукцию на экспорт в тот же Китай, к нам оттуда едет китайское сырье и изделия из него, отмечает Базунов. В то же время, по его словам, импорт готовых изделий в РФ растет, в том числе и из "недружественных" стран, например, из Польши через Белоруссию.

СПП предлагает провести подробный анализ ввозных пошлин на базовое полимерное сырье (полиэтилен, поливинилхлорид и полистирол).

По мнению организации, существующие механизмы ценообразования на российские полимеры на внутреннем рынке по-прежнему не дают возможности развиваться их внутренней переработке теми же темпами, какими развивается производство самих полимеров.

Так, мощности по производству базовых полимеров в РФ составляют 8,3 млн тонн, в то время как объем переработки - только 5 млн тонн, из которых четверть приходится на импортные марки.

Также союз просит восстановить деятельность рабочей группы при Минэнерго по выработке решений для стимулирования применения российского полимерного сырья в переработке и сокращения цен на него для внутренних переработчиков. Там напоминают, что заседание, куда пригласили СПП, проходило только один раз в декабре 2021 года.

В Минэнерго сообщили "Ъ", что совещания по вопросам ценообразования на рынке нефтехимической продукции проводятся регулярно в разных форматах и на разном уровне с участием других ведомств, компаний и экспертного сообщества. Но с учетом обращения СПП Минэнерго организует совещание в формате рабочей группы до конца июня. В министерстве также отмечают, что сейчас производители нефтехимической продукции уже сдерживают цены для внутреннего рынка. В Минпромторге "Ъ" сообщили, что готовы рассмотреть "обоснованные предложения" о введении пошлин на полимерное сырье.

СПП Андрей Белоусов Минэнерго Госдума
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