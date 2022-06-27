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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:43

Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов на негативном новостном фоне

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на негативном новостном фоне.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 53,33 - 53,75 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 53,715 руб./$1 (+31,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 56,615 руб./EUR1 (+54,25 коп. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 41,74 коп. к уровню закрытия 24 июня, до 55,02 рубля.

Доллар при этом оказался на 39,16 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 65,1 коп. выше официального курса.

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Московская биржа
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