ЕАЭС предоставит Сербии квоты на беспошлинный ввоз сыра и алкогольных настоек в 2023 г.

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - ЕАЭС предоставит Сербии квоты на беспошлинный ввоз некоторых видов сыров, алкогольных настоек и сигарет в 2023 году.

Согласно проекту решения ЕЭК, беспошлинная квота в размере до 400 тонн в год будет распространяться на Гларский сыр, изготовленный с добавлением тонкоизмельченных ароматических трав, Буттерказе и сыр из овечьего или козьего молока. Квота для поставок в РФ составляет 253,53 тонны, Армению – 2,07 тонны, Белоруссию – 20,04 тонны, Казахстан – 121,4 тонны, Киргизию – 2,96 тонны.

Тарифная квота на спиртовые настойки, полученные в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда, составит 35 тыс. литров чистого спирта в год. Для России – 22,69 тыс. литров, Армении - 4,727 тыс. литров, Белоруссии – 3,81 тыс. литров, Казахстана – 3,275 тыс. литров, Киргизии – 498 литров.

Квота на сигареты составит 2 млрд штук в год. Предлагается распределить 159,149 млн штук. В РФ можно будет беспошлинно ввезти 95,955 млн штук, Армению – 39,539 млн, Белоруссию – 21,993 млн, Казахстан – 966 млн, Киргизию – 696 млн штук.

Предоставление Сербии квоты предусмотрено соглашением о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Сербией от 25 октября 2019 года.