В Узбекистане допустили отказ от экспорта газа к 2025-2026гг

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Узбекистан может полностью отказаться от экспорта газа, сообщил журналистам председатель правления компании "Узтрансгаз" Бехзот Нарматов.

"Возможно, в ближайшем будущем весь газ, добытый в Узбекистане, будет оставаться в Узбекистане, потому что химические заводы расширяются, нужно поддерживать внутреннюю экономику. Да, экспорт был, но у нас еще не та динамика экономики. Нам рабочие места создавать надо, а экспортировать в чистом виде - ну насколько это выгодно экономике, когда это можно перерабатывать и создавать дополнительные цепочки добавленной стоимости?" - сказал Нарматов, уточнив что прекращение экспорта может случиться к 2025-2026 году.

На данный момент порядка 10% добываемого в Узбекистане газа экспортируется в Китай. По словам Нарматова, процент от месяца к месяцу колеблется, в зависимости от внутренних потребностей Узбекистана - они в приоритете. Как правило, зимой объемы экспортируемого газа снижаются, а летом возрастают.

"Есть компании, которые работают на территории Узбекистана, перед которыми у нас есть определенные обязательства. То есть, чтобы поддерживать экономику проектов - китайские компании, российские компании - мы обеспечиваем экспорт их газа (на экспорт газ реализуется по ценам, в разы превышающим цены на внутреннем рынке Узбекистана - ИФ). То есть, мы могли бы все это направить на внутренний рынок, но придерживаемся тех соглашений, что у нас есть", - отметил глава "Узтрансгаза".